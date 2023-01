Forlì, pioggia di sanzioni. E Valentini è in forse

La partita di Coppa Italia persa giovedì sera con Torino lascia all’Unieuro, oltre al rammarico per una sconfitta che ha negato ai biancorossi l’accesso alla Final Four di marzo, anche conseguenze fisiche e disciplinari. Il playmaker Fabio Valentini, infatti, ha subìto un colpo alla spalla nei primi minuti del match con i piemontesi e non è riuscito a rientrare sul parquet. Dopo l’intervallo lo staff medico ha quindi certificato la sua impossibilità a giocare visto anche il dolore persistente che tormentava il talentuoso atleta forlivese.

In queste ore il giocatore è sottoposto agli accertamenti e alle visite del caso: la sua presenza nella partita di domenica con Chieti rimane in forte dubbio. Con la speranza di vedere comunque al più presto il faro del gioco biancorosso completamente ristabilito e pronto a dare il suo importante contributo tecnico alla causa.

Ma la partita con Torino lascia alla Pallacanestro 2.015 anche spiacevoli conseguenze disciplinari legate al clima surriscaldato dell’Unieuro Arena e al comportamento di alcuni protagonisti. La giustizia sportiva ha inflitto infatti, nella giornata di ieri, alcuni provvedimenti nei confronti della società forlivese, in conseguenza delle proteste e delle intemperanze scaturite da decisioni arbitrali contestate dal pubblico, dal coach Antimo Martino e da Fabio Bandini, dirigente che si trova al tavolo e ricopre lo specifico ruolo di addetto agli arbitri. Nello specifico, ammende per un totale di circa 1000 euro e una giornata di squalifica per l’allenatore biancorosso, da scontare però nella prossima partita di Coppa Italia e non in campionato. Quindi, a prescindere dalla possibilità di commutare la sanzione in una multa, Martino sarà regolarmente a bordo campo a guidare i suoi giocatori nell’incontro con Chieti.

Chi mancherà sarà invece Fabio Bandini: per lui l’"inibizione" è di una settimana, fino al 19 gennaio. Il referto della terna arbitrale riporta "offese e minacce collettive e frequenti del pubblico", nonché "lancio collettivo di oggetti, contundenti e non, a fine gara" benché "senza colpire". Bandini avrebbe assolto ai suoi compiti di addetto agli arbitri solo "parzialmente". Sia lui che coach Martino avrebbero tenuto un "comportamento protestatario, irriguardoso e offensivo". Scampato ciò che più si temeva, ovvero una squalifica del campo da gioco.

Gianni Bonali