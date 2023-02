Forlì-Pistoiese, c’è la prevendita E Graffiedi recupera Elia Ballardini

Il Forlì Football Club ha reso noto ieri che domenica prossima, in occasione della gara con la Pistoiese, in programma alle 14,30, al Morgagni si terrà la ‘giornata biancorossa’. Per effetto di questa decisione, quindi, non saranno validi gli abbonamenti stagionali. Già attiva la prevendita online sul sito www.go2.it consigliata per evitare code alla biglietteria.

I tagliandi per l’importante match d’alta classifica saranno acquistabili a prezzi agevolati presso lo store dello stadio Morgagni situato presso l’ingresso degli uffici della segreteria, oggi dalle ore 15 alle 18.30 e domani dalle ore 10 alle 12.30. I tagliandi d’ingresso saranno, poi, in vendita domenica al botteghino dello stadio, aperto dalle ore 13.15 con prezzi non scontati. Ingresso gratuito per i nati dal 2007 in poi. Questi i prezzi, scontati, disponibili esclusivamente in prevendita: gradinata: 7 euro; tribuna laterale ridotta, per over 65, donne e under 30 10 euro; tribuna laterale intero 12; tribuna centrale 15.

Per l’attesa gara con la Pistoiese mister Graffiedi non potrà contare, oltre che sui lungodegenti Tascini, Manara, Sedioli e Cognigni, sul capitano Amedeo Ballardini, appiedato da un turno di squalifica per raggiunto numero di cartellini gialli. Probabilmente tornerà invece disponibile suo fratello Elia (nella foto), che ha superato il guaio muscolare accusato la settimana scorsa.

Franco Pardolesi