Forlì più forte pure delle statistiche. È prima senza giocatori da Top 5

Il successo al supplementare di domenica contro la Fortitudo (77-74 il finale) ha regalato all’Unieuro l’importante aggancio proprio ai bolognesi in vetta alla classifica. Una leadership di assoluto rilievo, che conferma la formazione biancorossa tra le principali contender quanto meno a disputare, con ambizione, un finale di stagione tra le big del campionato.

Se vogliamo provare a capire nei numeri della squadra quali siano le ragioni di questo primato, il primo elemento che emerge è che l’unione fa la forza: guardando le statistiche medie dei giocatori del roster forlivese, infatti, sorprende come nessuno rientri tra i migliori cinque in nessuna voce statistica. Il risultato individuale più consistente è quello della media rimbalzi dove Xavier Johnson, con le sue quasi 8 carambole a gara, è al sesto posto in graduatoria, così come sesto è Kadeem Allen nella media stoppate.

Guardando ai numeri più sostanziali, invece, Allen è decimo per media punti (15,4) e diciassettesimo per percentuali da 2 (quasi 52% a gara), mentre Luca Pollone è al dodicesimo posto tra i tiratori da tre punti con il 40%; tredicesimo è anche Federico Zampini alla voce assist (3). Nel totale, però, Forlì può contare sul miglior attacco del campionato con quasi 82 punti realizzati di media, figli degli oltre 84 a gara in casa (la migliore performnance del lotto insieme a Udine) e ai quasi 79 realizzati in trasferta, dove meglio fanno solo Piacenza (che però ha vinto solo una volta complice la seconda peggior difesa on the road) e Trieste, che insieme a Fortitudo e Verona ha il miglior rendimento esterno del torneo.

Un’altra voce statistica in cui l’Unieuro eccelle è quella delle palle perse: con appena 11 a partita, Cinciarini e soci sono, insieme a Cividale, la formazione che perde meno palloni di media, confermando tutta la propria solidità ed affidabilità in fase offensiva. Con quasi 39 rimbalzi catturati a gara, poi, Forlì è seconda nella speciale classifica: solo Trieste fa meglio. La grande presenza sotto le plance consente ai biancorossi di poter giocare un importante numero di possessi e di lasciare agli avversari ben pochi tiri facili.

Analizzando le varie voci statistiche, però, emerge come la prima squadra cittadina sia sempre tra le migliori del lotto, ma comunque in poche voci rappresenta il top assoluto. Basti prendere l’indicatore totale della valutazione, che rappresenta un po’ la sintesi delle voci statistiche, sommando i plus e togliendo le voci negative: preso questo dato, Forlì sarebbe quarta, dietro a Fortitudo e Trieste (91), ma anche a Udine (89).

Insomma, questa Unieuro si conferma formazione con ottimi numeri, ma anche di grandi intangibles che l’hanno portata, ancora una volta, in vetta alla classifica, confermando che la pallacanestro non è solo una questione di algebra, quanto più una questione di chimica.