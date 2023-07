Forlì, Protti 'sorprende' Martini, due colpi per l'attacco e rumors in difesa

Il Forlì mette le ali. Lontano dai riflettori, il diesse Cristiano Protti si muove leggero come una piuma per regalare i primi rinforzi al nuovo tecnico Marco Martini, che domani sarà presentato ufficialmente. In dirittura d’arrivo due colpi per l’attacco. Il primo è Andrea Zammarchi, 23enne estroso esterno offensivo cesenate ed ex Cavalluccio. Quando il procuratore ha sparso il ‘profumo’, il corteggiamento è partito e il Forlì ha staccato la nutrita concorrenza. Accordo totale, si può chiudere a breve. Per il galletto un innesto pregiato; per il giocatore, atteso alla definitiva consacrazione, un’occasione di rilancio dopo una stagione non particolarmente esaltante divisa a metà tra Recanatese (14 scampoli in serie C) e Roma City (12 gettoni e 2 gol in serie D).

È in predicato di legarsi al Forlì anche il 19enne Cristian Pecci (nella foto a fianco), pure lui esterno offensivo, fresco di svincolo dall’Ancona con cui nell’ultima stagione ha raggranellato appena 205’ spalmati su 11 presenze in serie C, tra il girone B e la coppa di categoria. Prosegue, intanto, il casting prima punta: radiomercato segnala il Forlì sulle tracce del 23enne Lorenzo Persichini, reduce da una stagione in ombra contrassegnata da una ventina di presenze, equamente distribuite tra Fidelis Andria (serie C) e Arezzo (serie D), condite da un solo gol; nell’annata precedente, di contro, l’attaccante aveva timbrato ben 18 volte, sempre in quarta serie, con la maglia dei laziali della Nuova Florida Ardea Calcio. Da battere la concorrenza di Aquila Montevarchi, Campobasso e Prato.

Rumors anche in difesa. Trova piena conferma l’addio di Marco Maini: sfumato il Prato, è vicinissimo al Carpi del neo diesse Ricky Motta. Per la sostituzione idea Andrea De Vito, 31enne scuola Milan ed ex Imolese. Quanto a Rrapaj, dall’entourage fanno sapere che il tempo dell’attesa è scaduto, ergo si valutano altre soluzioni (contatti avviati con importanti club di serie D), ferma restando la precedenza accordata, ovviamente, alla Lega Pro.

Marco Lombardi