Forlì, quanto può pesare il Palafiera ai playoff

di Simone Casadei

La quattordicesima vittoria nelle ultime quindici partite di regular season ha permesso alla Pallacanestro 2.015 di tagliare un primo importante traguardo: l’accesso matematico al girone Giallo della seconda fase, il raggruppamento delle ‘big’ che metterà di fronte le prime tre del girone Rosso alle prime tre del Verde. Qualificazione che sarebbe comunque arrivata anche in caso di ko contro i pugliesi, considerato il passo falso di Udine sul campo di Chieti.

Il girone Giallo – che i biancorossi approcceranno partendo in casa domenica 2 aprile – ha una valenza piuttosto rilevante: in palio c’è infatti un potenziale fattore campo nei playoff fino alla finale promozione (arrivando al primo o secondo posto), oppure in semifinale (se scendesse al terzo o quarto). Di certo, l’Unieuro può già contare sullo stesso fattore campo nel primo turno della post-season, a prescindere dal piazzamento finale nel girone Giallo. Non è la prima volta che la compagine forlivese può godere di questo ‘aiuto’ guadagnato in regular season: nel campionato 202021, la squadra allenata da Sandro Dell’Agnello chiuse al primo posto il girone Rosso (ma fu sesta e ultima, poi, nel Bianco della seconda fase) e poté così contare sul fattore campo nel quarto di finale playoff contro l’Eurobasket Roma. Un vantaggio malamente sprecato: i capitolini violarono subito il Palafiera in gara1 e condannarono i biancorossi a una sconfitta per 1-3 nella serie.

Nel prossimo mese di maggio, dunque, Cinciarini e compagni proveranno a riscattare anche quanto andato in scena due anni prima. Gli ingredienti per un cambio di rotta, in fondo, ci sono tutti. Sì, perché il ruolino di marcia casalingo di Forlì sfiora finora i limiti della perfezione. Tra le mura amiche dell’Unieuro Arena, la squadra di Antimo Martino si è imbattuta in un solo ko, di misura lo scorso novembre contro Cividale. Nelle altre undici uscite sono puntualmente arrivati i due punti, mettendo al tappeto, tra le altre, pure tutte le avversarie di alta classifica (in attesa di Udine domenica 19 marzo).

Meglio dei biancorossi, in categoria, sa fare la sola Pistoia, unica ancora imbattuta con un record di 11-0. Nel girone Verde, invece, le prime tre della classe hanno accusato un solo passo falso casalingo, proprio come l’Unieuro, disputando però meno partite: Cremona, Treviglio e Cantù ne hanno giocate undici, 10-1 il record (i brianzoli proprio ieri sera hanno battuto Latina 90-62 a Desio). Insomma, su un ‘campione’ di dodici partite davanti al proprio pubblico, al netto della Giorgio Tesi Group, Forlì sinora non ha rivali. L’impianto di via Punta di Ferro è davvero il sesto uomo in campo. E nei playoff potrà rivelarsi pesante.