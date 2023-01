Forlì, quei break che fanno arrabbiare Martino

di Simone Casadei

La Pallacanestro 2.015 si appresta ad accogliere Nardò all’Unieuro Arena (palla a due alle ore 20 di domenica), primo impegno di un doppio turno casalingo. Un match in cui i biancorossi proveranno a trovare continuità di risultati ma anche una ‘scossa’ a livello di gioco. Perché le ultime due vittorie, contro Chieti e Ravenna, non sono infatti corrisposte a prestazioni brillantissime, perlomeno in quanto a continuità sui 40’ di gioco. E coach Antimo Martino non lo ha nascosto.

Il tecnico, al termine del derby di PalaDeAndré, ha infatti evidenziato come la squadra debba migliorare nella gestione del vantaggio acquisito nel punteggio. Palle perse, possessi troppo ‘velocizzati’, ma anche un invito a dare il massimo nell’arco di tutta la partita, altrimenti l’Unieuro tende a bloccarsi e rimettere così in corsa gli avversari. Non è la prima volta che Martino effettua queste rimostranze. Avvenne, ad esempio, anche in occasione della gara di andata contro Ravenna al Palafiera. E non è la prima volta, del resto, che Forlì accusa cali di tensione quando ha la partita in mano.

Attenzione, in ben poche occasioni tutto ciò è stato pagato a caro prezzo con la sconfitta. Cinciarini e compagni si dimostrano comunque solidi e pronti a rispondere per le rime agli altrui tentativi, senza lasciarsi sopraffare fino in fondo. Però il difetto esiste e, a lungo andare, rischia davvero di rivelarsi ‘pesante’. Occorre ridurre al minimo questi momenti di appannamento, prima che sia troppo tardi, per porre le basi su cui costruire qualcosa di importante.

Restando sul recente passato, la partita in terra bizantina ne è l’emblema. La Pallacanestro 2.015 ‘spinge’ forte nel terzo quarto e vola sul +15, col vento in poppa. Nell’ultima frazione, però, offensivamente si spegne. La difesa regge alla grande, ma il primo canestro forlivese arriva dopo ben 4’40” con il ‘solito’ Adrian (tutti suoi i soli quattro canestri dal campo dell’ultimo parziale). Ravenna ha così modo di avvicinarsi fino al -7, con il tiro del potenziale -5 (sbagliato da Musso) a 1’30” dalla fine. Il finale, insomma, poteva essere ben più tranquillo.

Se contro Torino in Coppa Italia, 10 giorni prima, era stato piuttosto un problema difensivo (+11 a 8’30” dalla sirena, ma sono stati concessi 27 punti in 10’), il problema si era invece ripresentato nella gara prenatalizia a Mantova. L’Unieuro mette la quinta prima della pausa lunga e vola sul +16 al 25’. Nei successivi nove minuti, però, segna soltanto 8 punti e gli Stings si riportano a contatto fino al -4. Servono così le bombe di Cinciarini e Valentini per porre la parola ‘fine’ alla contesa. Nel girone d’andata era accaduto a Rimini (che tornò fino al -1) e contro la stessa Ravenna.

E c’è un esempio da tenere bene in mente, come di certo coach Martino non mancherà di sottolineare ai suoi. Proprio contro Nardò, prossima avversaria: vero, quel giorno Forlì era priva di Cinciarini e Valentini. Ma passò in pochi minuti dal +12 al -5. Per non parlare del weekend successivo a Ferrara, con l’Unieuro che dilapida il +10 di fine terzo quarto per finire sotto di tre lunghezze (17-4 il parziale; quella volta assenti Valentini e Adrian). In vista della sfida alla Next e nell’ambito del processo di crescita del gruppo, dunque, evitare un’eccesso di battute d’arresto sarà fondamentale.