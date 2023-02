Forlì, Raivio torna da ex: "Tifo ancora per voi"

di Gianni Bonali

Nik Raivio, 37 anni, guardia americana, è stato per due mesi, dai primi di ottobre fino all’inizio di dicembre, un giocatore della Pallacanestro 2.015 e ha sostituito Vincent Sanford infortunato, 8 partite in cui portò alla causa 13 punti, 7.5 rimbalzi e 3 assist a partita. Dall’8 dicembre milita a San Severo, prossimo avversario dei biancorossi nella sfida in calendario domenica all’Unieuro Arena alle 18. Un incontro importante per Forlì che potrebbe segnare la settima vittoria consecutiva e la matematica qualificazione al girone Giallo, ma delicato anche per i pugliesi in lotta per la salvezza.

Raivio, domenica ritorna a calcare il parquet del palasport forlivese come avversario. Cosa la resta della sua esperienza qui?

"Sono stato molto bene a Forlì e ringrazio la società, lo staff tecnico e gli ex compagni di squadra. Una esperienza breve ma positiva, in una società ambiziosa e un gruppo molto unito e affiatato: si scherzava insieme negli spogliatoi, ma quando si scendeva in campo c’erano impegno, professionalità e intensità. Inoltre mi sono trovato bene anche in città e tra la gente".

È ancora in contatto con alcuni giocatori forlivesi?

"Certo, con tutti: sui social commentiamo insieme le partite e ci scambiamo saluti e opinioni. Non riesco a seguire gli incontri di Forlì quando giochiamo in contemporanea, ma mi informo sui risultati e sono rimasto legato alla piazza".

Che ricordi ha dei tifosi biancorossi e dell’atmosfera dell’Unieuro Arena?

"I tifosi sono super e l’atmosfera del palasport è fantastica: calore e entusiasmo, sono stati due mesi intensi e pieni di bei ricordi".

Lei è stato decisivo nelle sfide vinte con Pistoia e Cento, disputando probabilmente i migliori match del suo periodo forlivese e contribuendo affinchè Forlì possa partire avvantaggiata nella seconda fase del campionato.

"Ho 37 anni, ma sto bene fisicamente e mi alleno con passione. Sono contento di aver contribuito a queste due importanti vittorie".

È sorpreso che gli uomini di coach Martino siano solitari in testa alla classifica?

"Non sono sorpreso, ma felice per loro, anche perché eravamo già sulla strada giusta, nonostante le sconfitte con Ferrara e Cividale, dovute anche alle assenze per infortuni. Poi si sono ripresi molto bene, è rientrato Sanford e mi auguro che continuino in questo trend positivo per molto tempo".

Come vede Forlì nel prosieguo della stagione?

"Il campionato è ancora lungo, ma penso e mi auguro che possa arrivare fino in fondo e centrare la promozione in serie A1".

Domenica ha segnato 24 punti contro Nardò. Come si trova a San Severo?

"Siamo un buon gruppo, mi trovo bene in Puglia e c’è un bel clima. L’obiettivo è la salvezza, abbiamo superato un periodo difficile e verremo a Forlì a incontrare una squadra molto forte, ben preparata e con un palasport caldo: dovremo giocare con la testa libera".