Forlì-Ravenna, antipasto di playoff Graffiedi: "Dev’essere la svolta"

di Marco Lombardi

Aprile, andiamo: è tempo di pedalare. Prove tecniche di playoff, oggi (ore 15.30), al ‘Morgagni’: arriva il Ravenna e il Forlì non può più sbagliare. Galletti e leoni incrociano il destino in un derby-verità da quartieri alti. Che promette scintille. In palio 3 punti di platino e il gradino basso del podio (biancorossi avanti di una lunghezza), al di là delle sterili e ancestrali rivalità campanilistiche.

Quattro i giri di valzer al termine della stagione regolare e va da sé che il momento è cruciale, ma entrambe le compagini ci arrivano male: il Forlì stropicciato da tre ko consecutivi, che hanno sollevato plurimi interrogativi ai quali dare risposta; il Ravenna rimpicciolito dallo scivolone a domicilio per mano di una Bagnolese disperatamente in lotta per la sopravvivenza.

"Arriviamo da un periodo nel quale abbiamo raccolto poco, ma non sono preoccupato perché nell’arco di una stagione ci sono anche i momenti difficili, o comunque meno positivi. Certo, ora siamo nel clou dell’annata e c’è meno tempo per riprendersi...", attacca Mattia Graffiedi. Che inquadra così la sfida con i bizantini: "Auspico sia una partita bellissima, di calcio, tra due squadre forti. A prescindere dall’avversario, però, questa per noi dev’essere la gara della svolta. Chiaramente il derby carica ulteriormente i ragazzi che, pur consci delle difficoltà, sono decisi a tornare a fare punti per uscire da questo momento negativo e difendere il terzo posto. Siamo prontissimi e desiderosi di regalare una domenica speciale a Forlì".

La ricetta per battere il Ravenna? "Dovremo essere perfetti in ogni reparto – spiega il tecnico biancorosso –. Vero è che in difesa subiamo pochissimo, ma le rare occasioni che concediamo sono sufficienti per incassare gol; davanti invece abbiamo sei attaccanti in grado di segnare in qualsiasi momento; si tratta solo di essere più convinti dei propri mezzi, senza abbattersi al primo errore: qui deve uscire la personalità del giocatore".

Quanto all’undici da opporre ai cugini, Graffiedi annuncia i rientri di Rrapaj, che ha scontato il turno di squalifica, Maini e Scalini, ma anche i forfait di Amedeo Ballardini ("ci auguriamo di riaverlo a disposizione per la prossima partita") e Guerra; gli altri sono tutti abili e arruolati, compreso Elia Ballardini uscito anzitempo dal campo ad Agliana per un problemino muscolare: "Avrò ampia scelta e ricambi da spendere durante la partita".

Intanto il Forlì chiede l’aiuto da casa (indetta la ‘Giornata Biancorossa’) e Graffiedi si associa: "Innanzitutto voglio ringraziare tutti i tifosi che non hanno mai mancato di farci sentire il loro sostegno, anche nelle giornate più fredde e nelle partite meno brillanti. Ci teniamo particolarmente a vincere il derby e mi aspetto che tanta gente accorra allo stadio. Sarà una bellissima giornata e spero di assistere a un grande spettacolo, in campo e fuori". Dirigerà l’incontro il signor Andrea Bortolussi della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Pacifici e Nesi.

Il probabile 11 (4-3-1-2): Ravaioli; Fornari, Ronchi, Maini, Rrapaj; Pari, Scalini, Eleonori; Caprioni; Cognigni, Varriale.