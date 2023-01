Forlì-Ravenna, quanti ex nella partita più delicata

Quello di oggi è il nuovo episodio di una rivalità tra Forlì e Ravenna che, negli ultimi anni, si è sviluppata in maniera sentita e vivace. Per l’Unieuro sarà una sfida molto insidiosa: affronta in trasferta un derby in cui ha molto più da perdere rispetto alla compagine bizantina, che solo nelle ultime settimane sta provando a risalire dopo un inizio di stagione decisamente complicato. Ravenna, infatti, è reduce da due vittorie nelle ultime tre gare e sembra aver trovato un po’ di quella fiducia che era mancata nella prima parte della stagione.

In attacco, la formazione bizantina è tutt’altro che da sottovalutare: oltre a essere una delle squadre che tira meglio da tre del girone (36%) e a perdere pochi palloni (meno di 12 a gara, meglio fanno solo Fortitudo e Forlì), l’OraSì può contare su due americani solidi, anche se poco appariscenti, come il playmaker Anthony (13 punti + 4 assist di media) e il lungo Lewis (14 punti e 7 rimbalzi), oltre che su di un Bernardo Musso che sta vivendo una nuova giovinezza ed è il miglior marcatore dei suoi con oltre 15 punti realizzati a partita e il 44% dall’arco.

L’argentino, peraltro, non è l’unico ex della partita: tra le fila giallorosse ci sono anche il lungo Danilo Petrovic, importante giocatore nelle rotazioni, e Tommaso Oxilia, arrivato in corsa dopo il recupero dell’infortunio al ginocchio della passata stagione. L’ex Unieuro si fece male proprio contro Forlì, a marzo, nel match che si giocò al PalaCattani di Faenza. Sulla sponda forlivese, invece, ci sono Daniele Cinciarini e Giulio Gazzotti, lo scorso anno in maglia OraSì, oltre a coach Antimo Martino che proprio da Ravenna ha dato il via alla sua carriera da capoallenatore, regalando ai giallorossi alcune delle pagine più belle della loro recente storia.

Scorrendo il roster, attenzione a non trascurare il giovane Nicola Giordano, l’ala Vittorio Bartoli e la guardia Federico Bonacini, miglior rubapalloni del torneo (oltre 2 recuperi a gara) e marcatore da quasi 11 punti. Sì, perché i giallorossi, oltre a perdere pochi palloni, sono anche una tra le formazioni che ne ruba di più: difesa intensa e attacco equilibrato confermano l’alto livello dell’organizzazione di gioco di coach Alessandro Lotesoriere, storico assistente proprio di Antimo Martino.

Per Forlì, quindi, si tratta di una gara da non sbagliare, sia per la classifica che per il campanile, per far gioire il folto pubblico forlivese che scenderà lungo la via Ravegnana per seguire i suoi beniamini.

Valerio Rustignoli