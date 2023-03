Forlì, riecco Palumbo: "Udine non molla"

di Gianni Bonali

Mattia Palumbo, 22 anni, playmaker, è stato nella scorsa stagione un giocatore della Pallacanestro 2.015, realizzando quasi 10 punti e catturando 7 rimbalzi di media, con una buona percentuale al tiro sia da due che da tre punti. Un talento capace di creare vantaggi per sé e per i compagni e che domenica prossima ritornerà a calcare il parquet dell’Unieuro Arena, difendendo però i colori di Udine: un incontro che potrebbe segnare per Forlì, in caso di vittoria, la striscia positiva record per i biancorossi in A2 con 15 successi su 16 incontri disputati. Per i bianconeri, invece, l’occasione per cercare di vendicare la sconfitta dell’andata, quando gli uomini di coach Martino espugnarono il PalaCarnera.

Palumbo, domenica ritorna a Forlì come avversario. Cosa le resta della sua esperienza qui?

"Un buon ricordo sia di coach Dell’Agnello che dei compagni di squadra, una tifoseria super e poi l’ottima cucina romagnola. Ma anche un rimpianto per l’infortunio patito, una pubalgia che mi ha costretto a fermarmi e non poter dare il mio contributo nella serie playoff con Cantù. Fino a quel momento avevo disputato una buona stagione, ho provato a forzare ma, d’accordo con lo staff medico, il dolore non mi permetteva di giocare e così ho fatto, a malincuore, lo spettatore".

Che partita si aspetta contro Forlì?

"Forlì è una squadra solida, un gruppo unito capace di fare la differenza con diversi giocatori e poi ha un roster profondo, di alto livello. Noi verremmo a giocare al Palafiera dando il massimo, ma la stagione è lunga e mancano ancora otto partite prima della fase decisiva dei playoff".

Come giudica finora la stagione di Udine?

"Abbiamo vissuto un campionato con diversi cambiamenti in corsa: prima l’addio a coach Boniciolli, che mi è dispiaciuto molto, e poi l’arrivo di Finetti, un giovane allenatore emergente con la voglia di mettersi alla prova e di dimostrare le sue qualità. Comunque Boniciolli è stato un maestro che ha lasciato un metodo di lavoro e Finetti, che è stato suo assistente, sta portando in dote anche la sua capacità di gestire il gruppo".

Udine ha vissuto, nel corso del campionato, un turnover degno di nota, con la rescissione del contratto con il play Sherrill e l’arrivo di Alessandro Gentile. Come state affrontando queste alterne vicende?

"In effetti abbiamo dovuto gestire diversi cambiamenti in corsa e adeguarci velocemente alle novità. Il gruppo ha affrontato nuove situazioni e l’obiettivo di coach Finetti è sempre stato quello di dare un’identità precisa alla squadra e renderla più solida, in grado di battere le compagini che ci stanno davanti in classifica".

Gentile al Palafiera non ci sarà, perché squalificato. Il talentoso playmaker Briscoe non gioca da qualche partita: che notizie può darci?

"Briscoe è stato sfortunato: prima si è dovuto fermare per un infortunio al ginocchio, poi ha preso una brutta influenza, con febbre alta che lo ha costretto a saltare l’incontro con Chieti. Mi auguro però di averlo con noi a Forlì".

Udine è una società ambiziosa con un roster importante: Forlì dovrà fare ancora i conti con voi nella corsa promozione?

"L’obiettivo è quello di arrivare pronti per i playoff, in cui si respira in campo un’atmosfera particolare e giocarci in quel frangente le nostre possibilità".