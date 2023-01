Forlì-Rimini, l’ora del derby: "Siamo pronti"

di Gianni Bonali

La Pallacanestro 2.015 sfida Rimini nel derby romagnolo (palla a due alle 20.30, Unieuro Arena) nella seconda giornata di ritorno. Una partita molto sentita in città, con un pubblico delle grandi occasioni che vede Forlì reduce da una striscia di sei vittorie consecutive (l’ultima in trasferta con Mantova) e il primo posto nel girone Rosso. Rimini, invece, si presenta in via Punta di Ferro forte del successo casalingo su San Severo e con cinque vittorie nelle ultime sette partite, tanto da essere a soli 2 punti dall’ottavo posto che vale i playoff. Tra abbonati e acquirenti dei biglietti in prevendita (bruciati quelli destinati a Rimini), sono già oltre 3mila gli appassionati che affolleranno le tribune del Palafiera.

"Ripartiamo dopo la pausa natalizia – attacca coach Antimo Martino – con una sfida importante, un derby che a parte gli aspetti tecnico-tattici possiede una parte emotiva significativa, un match sentito". L’augurio di Martino è quello di vivere l’incontro davanti a una cornice di pubblico simile a quella vista con la Fortitudo perché è piacevole e stimolante giocare in un’atmosfera che carica gli atleti sul parquet: "Dovremo fare la miglior partita possibile – prosegue – perché Rimini viene da un periodo positivo e farà di tutto per metterci in difficoltà. Dopo qualche giorno di riposo per le festività natalizie ci siamo allenati bene, siamo al completo e siamo pronti".

Rispetto alla partita dell’andata la squadra di coach Ferrari ha inserito nel roster Aristide Landi, ex forlivese, un’ala-pivot capace di aprire il campo e con una buona attitudine al tiro da tre punti. Ma i rivieraschi hanno un potenziale offensivo degno di nota con Jazz Johnson che è "un giocatore importante, capace di accendersi e di realizzare canestri difficili. L’obiettivo è quello di limitare il più possibile i loro tiratori ed essere bravi a contenere anche Ogbeide che ha un certo impatto fisico, ma l’attenzione, come sempre, va rivolta a tutti, perché nessuno diventi protagonista della gara".

Forlì dovrà essere capace di gestire l’entusiasmo derivato dal primo posto in classifica e dalle vittorie che hanno creato nello spogliatoio un clima positivo. Quindi due imperativi: concentrazione ed evitare cali di tensione. "Non dobbiamo sentirci troppo bravi dopo un buon girone di andata. Questo è il pensiero su cui lavoriamo a livello di staff tecnico, ma ho fiducia perché ho a disposizione giocatori esperti e che conoscono bene questo campionato". A proposito della stagione in corso Antimo Martino fotografa anche i due gironi della serie A2, anche in base agli incontri disputati in Coppa Italia. "Il livello del Rosso e del Verde sembra più o meno simile, ma è tutto relativo e dipende dalle singole partite e le migliori squadre hanno sicuramente elementi e qualità per poter competere tra loro".

Questo inizio di 2023 si presenta subito particolarmente impegnativo per la Pallacanestro 2.015 che tra stasera e domenica prossima affronterà Rimini in casa e Pistoia in trasferta, per poi incrociare i guantoni il 12 gennaio con Torino nei quarti di Coppa Italia. Per i biancorossi, quindi, l’opportunità di dare una svolta ancora più netta al proprio campionato già positivo e di approdare alle Final Four di Coppa. "È un calendario intenso su cui abbiamo lavorato durante la sosta – precisa Martino –, anche perché avremo poco tempo a disposizione per allenarci. Ma occorre pensare a una partita alla volta. E ora siamo concentrati su Rimini".