"Forlì ritorna al Palafiera. Sogno 3.500 spettatori"

Giancarlo Nicosanti, presidente della Pallacanestro 2.015 Forlì, domani il Palafiera riapre ai tifosi.

"Finalmente si torna a casa. E lo dico subito: quello che è accaduto ci deve servire da lezione. Nessuno si tocca: né arbitri né staff né giocatori".

Siete stati per due domeniche a Ferrara in campo neutro. Un bilancio?

"Il pubblico ci è comunque stato vicino, lo ringraziamo. Purtroppo anche l’orario non era dei più felici: la Questura di Ferrara ha chiesto di non sovrapporci con le partite della Spal, abbiamo proposto di anticipare alle 12, ma alla fine è rimasta un’unica possibilità: le 20.45. Tutto questo è stato per noi un danno economico enorme. Adesso però guardiamo al futuro".

Quanti spettatori si aspetta domani, quando arriverà Rimini per il derby?

"Oltre 3.000. Diciamo verso i 3.500".

Abbonati: a che punto siamo?

"L’obiettivo è arrivare a quota 2.000. Anno scorso erano stati 1.600. Lancio un appello agli ultimi: approfittatene, domenica c’è una grande partita. E chi si abbona risparmia l’equivalente del prezzo di quattro gare".

Sensazioni per domani?

"Rimini non è quella che ha perso le prime tre partite, è molto forte".

Fin qui per Forlì tre vittorie e una sconfitta contro una squadra non proprio indifferente ai tifosi: la Fortitudo Bologna. Come le è parsa fin qui la squadra?

"È comunque un buon cammino. La squadra, anche se con quattro giocatori confermati, è molto diversa. Abbiamo avuto anche qualche infortunio: ci vuole un po’ di tempo. Per una volta possiamo dirlo: la Fortitudo ha vinto perché ha giocato meglio, in quell’ambiente non è facile per nessuno".

Il paragone con anno scorso è tanto inevitabile quanto difficile.

"Abbiamo vinto l’86% delle partite: lo ritengo irripetibile. Ma l’ambizione c’è, la squadra anche. Diciamo che dovremo essere pronti al momento giusto".

Riavvolgiamo il nastro. Il momento che ha svoltato la finale con Cremona qual è stato?

"L’infortunio a Pollone, poi per fortuna non così grave, nel finale di gara1".

Stessa risposta data da coach Antimo Martino.

"Perché quello stop ci ha tolto ritmo. Va detto che Cremona era secondo me la più forte delle finaliste: con Pistoia o Torino credo che avremmo avuto più chance. E guardate che Cremona ha iniziato bene anche in A1".

Con un certo Nathan Adrian, il vostro americano votato miglior giocatore dello scorso campionato...

"Con Nathan ho parlato personalmente più volte. Lui sentiva di essere un giocatore da A1, voleva un massimo campionato. Se non ci fosse riuscito, in A2 avrebbe considerato solo Forlì".

Ma veramente anche Rimini pare essere andata vicina a prenderlo...

"Rimini ci ha provato, il suo procuratore ci ha messi legittimamente in competizione. Ma Nathan pensava diversamente".

Che idea si è fatto di Xavier Johnson?

"Innanzitutto, come ha dimostrato l’esame a cui si è sottoposto nei giorni scorsi, contro Orzinuovi si è trattato di uno stop per cautela. In allenamento mette sempre grande intensità, alle spalle ha due anni importanti a Verona. Contro il Johnson di Rimini, Justin, sarà anche per lui una bella sfida".

Torniamo all’estate. All’inizio il mercato ha riservato amarezze.

"Abbiamo vissuto per la prima volta la finale, non è facile pensare all’immediato futuro. Purtroppo, per trattenere Penna e Gazzotti non c’è stata neanche una vera trattativa".

Per essere competitivi ai massimi livelli dovrete vincere delle scommesse anche quest’anno. Concorda?

"Federico Zampini è l’emblema di questo. Speriamo che abbia pagato il credito con la sorte, noi ci crediamo molto tant’è vero che ha due anni di contratto".

Sue dichiarazioni: ‘le finali non si giocano, si vincono’, ‘vogliamo fare meglio di anno scorso’. Sta abbandonando la prudenza?

"L’ambizione c’è, la finale volevamo vincerla, ci saremmo fatti trovare pronti. Lo siamo anche quest’anno nonostante una riforma che ci farà spendere 250mila euro in più. Ma sa cosa le dico? Ci abitueremo prima all’A1... anche se lì le spese sono ancora maggiori".

Però le favorite sono altre.

"Metto Verona e Trieste davanti a tutti, poi Udine".

Come va il nuovo socio Geppo Fabbri?

"Perfetto!".

Coach Antimo Martino è entrato nell’ultimo anno di contratto. È possibile rinnovarlo?

"Siamo molto contenti e fiduciosi nel suo lavoro e confidiamo che possa rimanere ancora".