Forlì, rivincita obbligata con il Corticella

di Franco Pardolesi

Una trasferta da non fallire. Domattina il pullman targato Forlì parte dal vialetto dello stadio Morgagni alla volta di Bologna dove, allo stadio intitolato all’icona del doppio passo Amedeo Biavati, incontrerà il Corticella. Per il gruppo guidato da mister Mattia Graffiedi una trasferta da segno 2 in schedina per continuare a tenersi in alta, altissima quota.

I biancazzurri emiliani si trovano in classifica con sei squadre alle spalle, quindi sono appena fuori dalla melmosa zona playout su cui vantano 4 lunghezze di vantaggio. Nel match di domenica scorsa la squadra bolognese ha diviso la posta sul campo del Mezzolara con un 2-2 che ha interrotto una mini serie di due sconfitte maturate in casa della Correggese (2-0) e tra le mura amiche col Crema, impostosi a suon di gol (0-4).

Sulla panchina del Corticella, per il secondo anno consecutivo, siede mister Alessandro Miramari, tecnico dedito al 4-3-3 che l’anno scorso ha avuto il merito di centrare la promozione vincendo 2-0 lo spareggio nei playoff di Eccellenza contro il Cittadella Vis Modena.

Nella recente sessione invernale del calciomercato la società felsinea ha cercato di correre ai ripari innervando la rosa coi difensori Alex Arnofoli (classe 2003 prelevato dalla Primavera del Bologna) e Stefano Ferraresi (scuola Sassuolo e classe 2000, in arrivo dal Carpi) e coi centrocampisti Nicola Farinelli (2001, proveniente dal Lentigione) e Youssef Sadek (classe 1999, dal Trastevere).

Sul campo amico il Corticella ha messo assieme solamente 10 punti nelle undici partite giocate, frutto di tre vittorie e un pareggio: quindi ben sette le sconfitte interne. Un rendimento compensato, in parte, da quello in trasferta dove il bottino è esattamente doppio grazie ai sei successi tra i quali quello dello scorso inizio ottobre proprio a Forlì, quando la squadra emiliana inflisse la prima sconfitta stagionale ai biancorossi (0-1), griffata dalla rete segnata da Leonardi al 67’.

L’attacco del Corticella, con la bellezza di 39 reti segnate, funziona: figura infatti al quinto posto del girone D dietro a Giana Erminio (50), Carpi (44), Aglianese (41) e Crema (40). Confermata l’ala sinistra albanese Hamza Oubakent, che anno scorso ha contribuito con 16 reti alla promozione e sinora a segno 7 volte. Di contro, con 47 reti subite, la difesa occupa il poco lusinghiero penultimo posto; peggio ha fatto solamente il fanalino Salsomaggiore (49).

Quello in corso è il secondo campionato condiviso da Forlì e Corticella, club che, fondato nel 1945, è al suo secondo torneo di serie D: il primo nella stagione 2020-21 quando i biancorossi gli inflissero due ko: 2-0 al Morgagni e 1-3 a Bologna.

Per la gara di domani mister Miramari dovrà far fronte alle assenze del difensore Filippo Ercolani e del centrocampista Francesco Menarini, entrambi appiedati per un turno. In casa biancorossa, fatta eccezione per i lungodegenti Tascini, Manara e Sedioli, l’allenatore biancorosso Graffiedi avrà a disposizione quasi tutta la rosa: unico assente, infatti, il centravanti Cognigni, rinforzo invernale in pratica fuori squadra da quasi due mesi per un noiosissimo malanno muscolare accusato al debutto.

La partita, anticipata a domani in vista del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo quando i galletti ospiteranno al Morgagni la Bagnolese, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Forlì.