Forlì, sarà un Carpi teso. Emiliani contro gli arbitri

Una classifica insoddisfacente, la sensazione diffusa di un certo ‘ostracismo’ da parte della classe arbitrale, il mercato da affrontare ‘senza limiti’ e la scivolosa trasferta di Forlì alle porte. Serpeggiano tensione e insofferenza in casa Carpi, lo si evince plasticamente dal silenzio stampa imposto ai tesserati. Tutti tranne due: il direttore generale Enrico Bonzanini e il direttore sportivo Riccardo Motta.

Il primo ha invocato "un trattamento equo per il Carpi", finora ritenuto bistrattato dagli arbitri con "12 giornate di squalifica, 3.200 euro di multa, un’ammonizione per lo stadio ‘Cabassi’ (poi evitata) e 2 mesi e mezzo di inibizione. Se uno venisse da Marte o non seguisse il campionato – ha lamentato Bonzanini –, penserebbe erroneamente che a Carpi non riusciamo a rispettare le regole. Chiediamo di essere trattati come tutti gli altri".

Nell’occhio del ciclone la stangata inflitta a mister Cristian Serpini (4 turni di stop, poi ridotti a 2 in secondo grado previo riconoscimento della sproporzione tra sanzione del giudice sportivo e referto dell’arbitro), in seguito all’espulsione rimediata nella gara contro il Progresso, "per aver rivolto espressioni offensive all’indirizzo del direttore di gara". L’intervenuto sconto sulla squalifica non eviterà, comunque, a Serpini di sciropparsi dalla tribuna anche la gara contro il Forlì, in calendario domenica al ‘Morgagni’, dopo quella di tre giorni or sono con la Sammaurese; al suo posto il vice Mirko Magistro.

Nel frattempo lunedì a Roma, a margine dell’incontro con le società di serie D, il dg Bonzanini ha esposto al designatore arbitrale Alessandro Pizzi il tema, appunto, dei tanti provvedimenti disciplinari che hanno colpito il Carpi. Ma il silenzio stampa dovrà servire, nelle intenzioni del club emiliano, anche a rendere lo spogliatoio impermeabile alle voci di mercato che si rincorrono senza soluzione di continuità.

Idee chiare e pensieri dritti per il ds Riccardo Motta, grande artefice con mister Miramari del Corticella dei miracoli che nella passata stagione estromise il Forlì dai playoff: "Sarà un mercato attento, in cui non bisognerà farsi influenzare dalle emozioni – ha spiegato –. Non cambieremo per puro istinto 7-8 giocatori. Il gruppo si è confrontato in modo molto diretto con la società. Vedremo chi saprà usare meglio le orecchie,,, Sono state fatte delle sovrastime e degli errori e i primi responsabili siamo noi. Ma non solo".

Già, perché l’attuale sesto posto in classifica, sia pure a -5 dalla capolista Ravenna, non garba a nessuno in casa emiliana, alla luce degli investimenti sostenuti, tantomeno al patron Lazzaretti. Ecco perché, domenica, il Forlì, rilanciato dal sacco di San Marino e in scia di sorpasso (-2), dovrà attendersi un Carpi animato dalla ferma intenzione di fare bottino pieno per dare continuità alla roboante vittoria casalinga (4-0) contro una Sammaurese in picchiata e avvicinare la vetta. Tre gli ex tra le fila emiliane: Marco Maini (per lui però crack al crociato e stagione finita), Tommaso Tentoni e Matteo Cortesi.