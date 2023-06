Forlì scalpita Gara1 snodo cruciale verso la A

di Simone Casadei

È la vigilia di gara1 della finale promozione. Da domani sera (palla a due anticipata alle ore 20.45 per questioni televisive) la Pallacanestro 2.015 cercherà a tutti gli effetti un posto al sole in massima serie sfidando la Vanoli Cremona. Sarà un incrocio particolarmente delicato – e diversamente non può essere nell’atto conclusivo della stagione –, in cui le prime due partite all’Unieuro Arena potranno dare un primo chiaro indirizzo alla serie. Servirà dunque la miglior versione della compagine biancorossa sin dalle battute iniziali della finalissima. Anche perché Forlì, nel percorso comunque netto dei due turni precedenti, ha mostrato qualche segnale di ‘sofferenza’ proprio in occasione dei primi incroci contro Chiusi e Udine.

Gara1 contro la squadra toscana allenata da Giovanni Bassi, nei quarti, si è infatti chiusa col risultato di 68-62 in favore di una Unieuro che ha impiegato almeno tutto il primo tempo della sfida per riuscire a prendere l’abbrivio giusto. Certo, l’infortunio di Sanford ha giocato la propria parte in negativo, ma è servita una super difesa nella seconda frazione (9 punti concessi) per avere ragione di Chiusi. La quale, peraltro, non si è comunque mai data per vinta, arrivando a tirare per il sorpasso con Bolpin a 3’30“ dalla sirena. Decisamente più agevole, poi, gara2 in terra toscana (60-73 il finale), col +13 confermato poi anche in gara3 (76-89), nonostante qualche ostacolo in più trovato sul cammino.

Lo stesso copione è poi andato in scena poche settimane più tardi, in occasione del confronto con Udine. Lì Forlì ha sofferto ancora di più in gara1, dalla quale è uscita a braccia alzate di misura (72-70), rischiando non poco a fil di sirena. L’incontro è sempre stato sostanzialmente in equilibrio, con i padroni di casa abili a mettere in campo una super difesa peccando però nella precisione offensiva. Così, nel finale sprazzi del talento friulano, mixati a qualche errore forlivese, hanno fatto sì che Forlì abbia lasciato l’ultimo tiro alla compagine avversaria, fortunatamente sbagliato dall’arco da Gentile. Come con Chiusi, anche in questo frangente l’Unieuro è poi andata sul velluto nei successivi appuntamenti, liquidando Udine senza troppi complimenti 83-58 in gara2 e poi imponendosi 65-83 al PalaCarnera.

Ad accomunare le difficoltà nelle due gara1, di fatto, vi sono soltanto le percentuali non propriamente brillanti di Cinciarini e compagni nel tiro dalla lunga distanza. Forlì si è contraddistinta in entrambi i casi per il solito carico di energia e per l’abnegazione difensiva, ma dall’arco hanno trovato fortuna a spizzichi e bocconi: 17% di realizzazione contro Chiusi, appena il 9% contro Udine. Si è trattato delle due peggiori prestazioni balistiche da 3 del campionato forlivese.

Non si trattava della corsa playoff, la posta in palio era differente. Però, allargando il tiro, anche l’esordio nel girone Giallo della seconda fase si rivelò piuttosto complesso per la squadra di Antimo Martino, che finì al tappeto tra le mura amiche proprio contro l’avversario di domani, la Vanoli Cremona (60-64).

Pure in questo caso a venire meno fu la manovra offensiva, con l’Unieuro che trovò la retina per la prima volta nell’ultimo quarto addirittura dopo 6’ di gioco. Insomma, senza lo stesso ritmo e la stessa intensità sui due lati del campo, nel primo approccio con un ‘nuovo’ avversario, la strada della Pallacanestro 2.015 si mette meno in discesa del solito.