Forlì sceglie l’addio a Radonjic Complicati però i primi colpi

Prosegue il valzer degli addii in casa Pallacanestro 2.015. Nella giornata di ieri si è assistito all’ennesima separazione dal roster dell’ultima stagione, al termine di una settimana piuttosto ‘concitata’. Sì, perché anche Todor Radonjic non vestirà la maglia dell’Unieuro nel prossimo campionato. Al contrario di Gazzotti e Penna, però, in questo caso la scelta è stata del club di viale Corridoni, che ha esercitato la propria ‘escape’ presente nell’accordo con il classe ’97 di origine montenegrina. Decidendo così di dividere a tutti gli effetti le strade nel primo giorno ufficiale di off-season.

Sbarcato in Romagna la scorsa estate da Latina, Radonjic è stato una pedina preziosissima nel corso della stagione forlivese. Non facendo mai mancare il proprio apporto di energia e intensità in uscita dalla panchina, senza mai tirarsi indietro. In grado di ricoprire indistintamente i due ruoli del reparto ali, Todor ha un po’ accusato il colpo nelle fasi clou della stagione, finendo a tratti un po’ in ombra dinanzi alla fisicità avversaria. Difficoltà che, probabilmente, hanno contribuito alla scelta della società di separarsi e guardare altrove a caccia di un sostituto.

Nel pomeriggio di ieri, inoltre, Verona ha annunciato ufficialmente l’ingaggio – biennale – del pivot Giulio Gazzotti. "Al termine del campionato – ha spiegato – Verona mi ha cercato con grande convinzione. L’idea mi ha allettato perché ho già lavorato con Ramagli e quindi ho accettato con entusiasmo questa sfida, che arriva al momento giusto della mia carriera". A questo punto, dunque, non manca che l’ufficialità della firma di Lorenzo Penna con la Tezenis. La chiusura dell’affare è questione di ore: sui propri canali social, il playmaker ha salutato città e tifosi con un emblematico "grazie Forlì".

Antimo Martino e la società, insomma, possono ora concentrarsi davvero soltanto sulla costruzione del nuovo roster. Partendo sostanzialmente da tre colonne portanti della scorsa stagione: capitan Daniele Cinciarini, Luca Pollone e Fabio Valentini. Esattamente dodici mesi fa, la base di partenza era rappresentata dal solo Lorenzo Benvenuti. Certo, era lecito attendersi qualche permanenza in più dalla squadra che poche settimane fa ha centrato la finale promozione. Ma il mercato ha ‘cannibalizzato’ tutto – complice anche la possibilità di muoversi con anticipo da parte di altri club – e ora la Pallacanestro 2.015 è chiamata a una ricostruzione più profonda.

Forlì sta provando a sondare varie piste, incontrando qualche difficoltà. Mentre le altre big della categoria hanno già battuto i primi colpi. Detto di Verona (preso anche Ethan Esposito), nelle scorse ore Cantù e Treviglio – potenzialmente inserite nell’altro girone, il Verde – hanno messo sotto contratto rispettivamente Christian Burns e Tommaso Guariglia. La squadra di Alex Finelli, peraltro, ha pure confermato Pierpaolo Marini. Sono poi attesi i primi botti di Trieste e Udine, chiamate a recitare un ruolo da grandi protagoniste. I giuliani hanno affidato il proprio mercato a Michael Arcieri (artefice della Varese dei ‘miracoli’), mentre i friulani (confermati Gaspardo e Monaldi) cominciano dalle fondamenta con Andrea Gracis come ds e Adriano Vertemati in panchina.

Simone Casadei