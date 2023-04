Forlì si consola: nonostante il ko un posto nella top 4 è più vicino

di Simone Casadei

L’esordio della Pallacanestro 2.015 nel girone Giallo della seconda fase non ha portato con sé alcuna soddisfazione. La partita contro Cremona è stata pregiudicata da un ultimo quarto decisamente troppo ‘spompato’, con tanto di gestione rivedibile nel finale di gara. L’atto conclusivo della regular season, dunque, comincia in salita per i biancorossi, i quali devono fare i conti con il secondo scivolone consecutivo che, chiaramente, si è riverberato pure sulla situazione di classifica del raggruppamento delle ‘big’ della categoria.

Sì, perché l’affermazione della Vanoli all’Unieuro Arena è stata accompagnata dal ‘cappotto’ servito anche dalle altri due compagini in arrivo dal girone Verde. Treviglio ha infatti brillato sul campo di Cento, conquistando così due punti molto pesanti. Con un po’ più di fatica, invece, Cantù ha espugnato il PalaCarrara di Pistoia affacciandosi sulle prime due piazze del gruppo. Una tripletta esterna (tutte le vittorie sono arrivate in trasferta) che ha lanciato in orbita la stessa Treviglio, prossima avversaria di Forlì, ora capolista in solitaria con 8 punti in saccoccia. Inseguono gli stessi biancorossi e Cantù a -2, con la temibile Cremona e Cento in agguato (4 punti). Più staccato il fanalino di coda Pistoia, a quota 2 punti.

Insomma, la situazione si è rimescolata un po’ e comunque, ovviamente, tutto è più che mai aperto. Ma, di certo, la gara di sabato sera a Treviglio per l’Unieuro sarà fondamentale, a questo punto ancor di più rispetto al debutto contro Cremona. L’avversario non è dei più semplici – e, in questa fase della stagione, non può essere altrimenti –, dato che in casa non perde addirittura dal 30 ottobre, unico ko casalingo della stagione. Ma l’Unieuro dovrà lasciarsi alle spalle il duro colpo di domenica scorsa e strappare due punti vitali. Perché vincendo in Lombardia, di fatto, la situazione di classifica tornerebbe all’equilibrio iniziale, con Cinciarini e compagni che riacciufferebbero la stessa Treviglio e, anzi, metterebbero la freccia in virtù degli scontri diretti a favore.

Dovesse arrivare un ulteriore ko, al contrario, il contesto potrebbe cambiare radicalmente e pericolosamente, considerando gli impegni casalinghi di Cantù (con Cento) e Vanoli (con Pistoia).

In questo quadro, comunque, la prima giornata ha portato una ‘piccola’ buona notizia: il predominio forlivese sulle due ormai ex avversarie del fu girone Rosso. Uscite tutte con le ossa rotte dai rispettivi confronti, come detto, la squadra di Antimo Martino continua ad avere due partite di vantaggio sia sulla Tramec che sulla Giorgio Tesi Group. Ciò significa, di fatto, che l’Unieuro dovrebbe perdere due partite in più rispetto a queste due squadre per vedersi sopravanzare in classifica e chiudere al quinto se non al sesto posto. Non è impossibile, ma, realisticamente, appare piuttosto improbabile.

Se l’obiettivo primario resta chiudere tra le prime due, nel peggiore dei casi, quindi, il mantenimento almeno della quarta piazza – con conseguente fattore campo al sicuro almeno fino alla semifinale playoff – è sempre più a porta di mano.