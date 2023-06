Forlì, si definiscono le tante partenze Resta il giovane difensore Morri

Radar accesi, summit continui e telefoni bollenti. Cristiano Protti, neo diesse del Forlì Calcio, lavora alacremente sul dossier rosa, muovendosi sul mercato a passo felpato e col massimo riserbo. Il club di viale Roma guarda alla bottega Sammaurese e, da tempo, ha messo il ‘like’ su un poker di giocatori – il terzino Masini, il jolly difensivo Maggioli, il regista Gaiola e il bomber Merlonghi –, ma le trattative sono ancora lungi dall’essere ratificate.

Nessuna nuova, intanto, sul fronte Rrapaj: dall’entourage del ‘tractor’, in scadenza e che aspira alla terza serie ma non esclude il ‘ritorno’, fanno sapere che il Forlì, a oggi, non ha mosso un dito. Chi pretende garanzie per restare è Marco Maini, il cui passaggio al Prato (virtualmente definito) è saltato (salvo ripensamenti) in seguito al siluramento del ds Calistri, sostituito da Bolzan. Ha già rinnovato il contratto, invece, e vestirà ancora biancorosso il 19enne difensore centrale Enrico Morri.

Caldissimo, di contro, il mercato in uscita. Il Forlì cambierà guardiano dei pali, stanti le partenze certe di De Gori e Ravaioli: piace Nicolò Albieri, classe 2004 del Bologna (33 gettoni col Mestre, in D, nella passata stagione). Al passo d’addio anche Scalini (volata a due Imolese-Mezzolara), Manara (verso la Victor San Marino, da limare gli ultimi dettagli) e Caprioni, gettonato più di una hit estiva: sulle sue tracce, tra le altre, Livorno, Lentigione, Lupa Frascati e Correggese (quest’ultima solo in caso di ripescaggio in D), mentre si è arenata la trattativa con il Ravenna. Che si è fiondato sull’ex galletto Umberto Nappello, in uscita dal Fano.

In Eccellenza il Cava Ronco ha reso noto di aver esteso fino al 30 giugno ’24 il contratto del capitano Davide Fantinelli. Pilastro della retroguardia di cui è preziosissimo jolly, disputerà la sua terza stagione consecutiva con i forlivesi, da quest’anno affidati a mister Roberto Biserni.

