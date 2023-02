Forlì, s’infrangono i sogni: altro ko con il Corticella

CORTICELLA

2

FORLì

1

CORTICELLA (4-3-3): Bruzzi; Tcheuna, Cudini, Chmangui, Ferraresi; Campagna (16’ st Farinelli), Marchetti, Sadek; Oubakent (30’ st Amaya), Leonardi (40’ st Trombetta), Lahrib (13’ st Biondelli. 25’ st Arnofoli). A disp.: Cinelli, Bonfiglioli, Bonetti, Casazza. All.: Ciaccia.

FORLI’ (4-3-1-2): De Gori; Fornari (1’ st Morri), Maini, Ronchi, Rrapaj; Pari (1’ st Varriale), Scalini (42’ st Piva), A. Ballardini; Eleonori (11’ st Nardella); Caprioni, Biancheri (30’ st Negrin). A disp.: Ravaioli, Fusco, Marzocchi, E. Ballardini. All.: Graffiedi.

Arbitro: Isoardi di Cuneo.

Reti: 8’ pt, 32’ pt Lahrib; 21’ st Nardella.

Note – Espulso Piva 46’ st per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Sadek, Rrapaj. Spettatori: 150 circa. Angoli: 2-1. Recupero: 1’, 5‘.

Con la brutta prestazione sullo spelacchiato campo del Corticella il Forlì certifica che la squadra bolognese è ufficialmente la sua bestia nera. Dopo il ko della gara d’andata (0-1) l’abbordabile undici bolognese batte nuovamente i galletti al termine di un match in cui il pallone ha trascorso la maggior parte dei 96’ per aria, a causa dei tanti batti e ribatti delle due squadre. La vittoria arride ai padroni di casa capaci di chiudere il primo tempo sul 2-0, al cospetto comunque di un Forlì dalla manovra lentissima, lontana parente di quella vista di solito in questa stagione.

Solo una fiammata, nella ripresa, riaccende le speranze di rimonta, fiammata dovuta alla vivacità del giovane attaccante Nardella che, da solo, mette in difficoltà la difesa dei bolognesi e la punisce al 66’. Un grave, passo falso per i biancorossi che, questa sera, potrebbero trovarsi a -12 dalla capolista Giana Erminio, impegnata oggi sul campo del Sant’Angelo, con conseguente epilogo di ogni speranza di primato.

La partita si sblocca già all’8’: Tcheuna da fuori area impegna severamente De Gori e, sulla respinta del portiere, Lahrib mette dentro da due passi. In un primo tempo poverissimo di azioni pericolose, al 21’ Pari spara sul fondo. La reazione del Forlì, in pratica, non esiste. Al 23’ Fornari salva sulla linea su Cudini; poi, al 32’ Oubakent, da destra centra per Lahrib, che sorprende ancora le statue forlivesi e segna il 2-0.

Al 42’ Fornari conclude alto dal limite e chiude un primo tempo molto deludente per il Forlì. Il secondo si apre con due fughe di Leonardi, fermato con affanno da Maini e soci. A questo punto il Forlì viene risvegliato da Nardella, appena entrato per Eleonori: prima impegna al 65’ Bruzzi con una bordata dopo un dribbling vincente: poi al 66’ segna il gol della speranza sfruttando un cross di Rrapaj.

A questo punto il Forlì sembra crederci e mister Graffiedi tenta il tutto per tutto con quattro punte in campo. Ci provano Biancheri (68’), di testa sul fondo, e Amedeo Ballardini (72’), anche lui senza inquadrare la porta; nel mezzo, uno spintone a Varriale in piena area è ignorato dall’arbitro. L’ultimo quarto d’ora è uno sterile assalto alla porta bolognese, col Forlì però privo di idee e tanti palloni buttati in avanti senza lucidità. Al 76’ Caprioni sbaglia un pallone non impossibile, poi all’85’ De Gori devia su Amaya.

Dopo un tentativo di autorete, al 90’ di Tcheuna, sventato da Bruzzi, Piva ferma da ultimo uomo Trombetta, lanciato in porta, subendo l’inevitabile cartellino rosso. Arriva così la settima sconfitta stagionale.

Franco Pardolesi