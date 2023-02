Forlì, sono da primato anche i numeri del tifo

di Simone Casadei

La Pallacanestro 2.015 vola, guida il girone Rosso di serie A2 e si candida per un ruolo da grande protagonista nei mesi in cui si decide il campionato. Risultati di assoluto rilievo (solo 4 ko in 19 uscite di regular season), squadra che ‘gira’ a dovere: finora, un autentico spot per la pallacanestro forlivese, che ha fatto riavvicinare gli appassionati a via Punta di Ferro. Sì, perché dopo annate a dir poco particolari e travagliate a causa dell’emergenza Covid, si era fisiologicamente smarrita la domenicale abitudine della partita dal vivo. Cinciarini e compagni, invece, hanno aiutato non poco a ‘ripopolare’ le tribune del Palafiera.

Già i dati del pubblico del girone di andata, diffusi da Lnp, collocavano l’Unieuro tra le squadre più seguite dell’intero campionato. Domenica scorsa, però, si è davvero andati oltre ogni più rosea aspettativa. In una ‘anonima’ sfida contro Nardò (oggi ottava della classe), nell’insolito orario delle 20, l’Unieuro Arena ha fatto registrare ben 3.067 spettatori. Un dato eclatante. Per rendere l’idea, la partita contro la compagine salentina è il terzo match casalingo più seguito nei dieci sinora disputati dai biancorossi; maggiori presenze le hanno fatto registrare soltanto i derby contro la Fortitudo Bologna (4.156) e Rimini (3.553).

Contro Nardò, dunque, è arrivata un’ulteriore conferma della passione dei tifosi forlivesi, della spinta che potranno dare alla squadra nel futuro prossimo come vero sesto uomo. Perché, in generale, la regular season di Forlì ha sempre fatto registrare numeri di tutto rispetto sul fronte pubblico. Solo contro Mantova (esordio stagionale) e contro Chiusi (in infrasettimanale) sono accorsi meno di 2.000 tifosi, rispettivamente 1.984 e 1.952. In tutte le altre gare, la vetta è stata invece sempre puntualmente ‘scollinata’, arrivando oggi alla bellezza di 2.631 tifosi presenti in media al fianco degli uomini di Antimo Martino.

Il paragone con lo scorso anno, quindi, assume contorni impressionanti. Nelle 17 partite in casa, considerando anche seconda fase e playoff, l’Unieuro aveva superato quota 2.000 spettatori appena quattro volte: contro Ferrara (2.712), Chiusi (2.127), Ravenna (2.785) e in gara3 dei playoff con Cantù (2.385). Ciò significa che il record dello scorso anno, arrivato nel derby contro l’OraSì, in questo campionato è già stato superato per ben tre volte.

La scorsa stagione, poi, un’inversione di tendenza sui seggiolini di via Punta di Ferro non si era avvertita nemmeno con l’ingresso nella fase clou. Nel corso della prima fase, infatti, Forlì poteva contare su 1.708 spettatori di media, di poco inferiori a quelli della seconda (1.728). E nei playoff le due gare contro Cantù che fecero registrare solo 2.086 presenze di media (con un ‘down’ di 1.786 in gara4).

Insomma, la forza propulsiva del gruppo plasmato da coach Martino è assolutamente rilevante. Al punto che oggi, di fatto a metà stagione, l’Unieuro è in grado di ‘portare’ al palasport addirittura quasi 800 tifosi in più a partita rispetto allo scorso anno: 2.631 contro 1.841 di media. E il campionato deve ancora entrare nel vivo.