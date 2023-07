Forlì, sono in arrivo Greselin e tre under

di Franco Pardolesi

Telefonino rovente, contatti a go-go. A poco più di due settimane dal via alla preparazione si fa incessante il lavoro del diesse biancorosso Cristiano Protti. L’obiettivo è comporre tutto il mosaico della rosa da mettere a disposizione di mister Marco Martini. Ufficializzati gli arrivi degli attaccanti Mario Merlonghi e Lorenzo Persichini e del centrocampista centrale Riccardo Gaiola, in questi giorni il responsabile dell’area tecnica del Forlì dovrà scegliere la nuova coppia di portieri dopo i saluti a Enrico De Gori, accasatosi al Medicina in Eccellenza, e Riccardo Ravaioli, girato alla Sammaurese.

Stesso discorso vale per i difensori centrali. Un reparto che, giocoforza, dovrà essere ridisegnato dopo le partenze di Marco Maini (leader della difesa biancorossa nella scorsa stagione approdato al Carpi), Davide Sedioli (anche lui come Ravaioli passato in prestito alla Sammaurese), e dello ‘stopperone’ Matteo Ronchi (svincolato e in cerca di sistemazione).

Diversi gli arrivi che nei prossimi giorni il direttore sportivo biancorosso metterà intanto nero su bianco: riguardano tre under e un over. Dalla formazione Primavera del Cesena è prossimo a sbarcare allo stadio Morgagni il terzino sinistro Diego Rossi, classe 2005, che andrà a rafforzare la batteria degli under fondamentale in ogni formazione di serie D. Cresciuto nelle giovanili del Cavalluccio, il giovane difensore, che proprio oggi compie 18 anni, nella scorsa stagione ha disputato 13 match nel campionato Primavera e ha fatto parte della nazionale Under 17 di serie C.

Un altro baby in arrivo in biancorosso è l’esterno offensivo, in grado di giostrare come trequartista, Cristian Pecci, 180 cm di altezza nato a Fabriano nell’ottobre 2003, che nella scorsa annata ha esordito con la prima squadra dell’Ancona mettendo assieme dieci gettoni in serie C. Il terzo elemento under in procinto di vestire la maglia dei galletti è Jacopo Mosole, nato a Rivoli (Torino) il 12 ottobre 2004. Centrocampista, scuola Juventus, ha esordito in serie D col Chieri 1955 nel 2020-21, con 12 presenze e una rete, poi per lui un campionato nella Primavera del Genoa con 11 reti in 32 match.

Inoltre, sono molte le possibilità che il 25enne centrocampista centrale di buona esperienza Simone Greselin, classe 1998 nato a Cernusco sul Naviglio (Milano), arrivi ad innervare il centrocampo del Forlì 2023-24. Cresciuto nel settore giovanile del Varese, ha esordito col Giana Erminio giocando cinque campionati in serie C tra il 2015 e il 2021 con la parentesi, ancora in C, dell’annata con la Lucchese (2018-19); poi due stagioni di D con Rimini e Livorno, per un totale di 159 gettoni e 11 reti.

Infine una notizia: giovedì, dopo l’infortunio al ginocchio riportato accidentalmente lontano dal campo di gioco, il forte centrocampista Amedeo Ballardini, l’anno scorso capitano biancorosso, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La società biancorossa, inviandogli i propri auguri, gli ha dato appuntamento al suo ritorno in campo.