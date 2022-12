"Forlì, sto crescendo e voglio darti di più"

di Gianni Bonali

Luca Pollone è stato uno dei protagonisti del blitz dell’Unieuro a Mantova, mercoledì scorso. Sicuro e grintoso in difesa, ha giocato con personalità rimanendo sul parquet per 35 minuti. Ala duttile e concreta, il 25enne ha messo a segno 10 punti e confermato i bei segnali già emersi nel derby con la Fortitudo, dimostrando che coach Martino può contare su un giocatore in crescita. E come tutti i compagni di squadra, ha trovato sotto l’albero di Natale alcuni graditi regali: il primato, la qualificazione ai quarti di Coppa Italia e tanta fiducia in vista della ripresa col sentito derby casalingo con Rimini il 4 gennaio.

Pollone, a Chiusi viaggiava a 10 punti a partita. Quest’anno a Forlì un’andata in cui ha espresso attitudine difensiva, ma una percentuale realizzativa al di sotto di quella media.

"Sto lavorando per migliorarmi, soprattutto in fase offensiva. Seguo come tutti le indicazioni di coach Martino e dello staff tecnico e le ultime vittorie ci hanno dato entusiasmo e convinzione. Sto migliorando nelle percentuali anche grazie all’impegno quotidiano. E’ un momento positivo che riguarda tutto il roster, giochiamo con maggiore equilibrio anche grazie agli input del coach e al talento di Sanford, che fa giocare bene tutta la squadra. Siamo un gruppo di 10 giocatori che contribuiscono alla causa e riusciamo a essere tutti protagonisti di volta in volta lungo il match".

A proposito di Sanford, è stato fuori per circa due mesi per infortunio e appena rientrato ha mostrato le sue qualità tecniche. Come lo giudica?

"Vincent è un bravo ragazzo, ma soprattutto un giocatore formidabile. Ha esperienza, tecnica e talento: un punto di riferimento per noi più giovani. Sta migliorando la condizione fisica, ma non dobbiamo mettergli fretta, anche perché si sta già esprimendo bene. Ci darà una grossa mano a raggiungere i nostri obiettivi e quindi a fare un campionato di vertice".

Qual è il bilancio a questo punto della stagione e quali sono le prospettive?

"Stiamo facendo un bel campionato, anche perché abbiamo avuto un girone d’andata complicato da infortuni e assenze. La stagione è ancora lunga tra partite di ritorno, fase a orologio e playoff e, presto, l’impegno di Coppa Italia del 12 gennaio. Prima della Coppa, poi, il derby con Rimini e la sfida con Pistoia: dovremo avere concentrazione, energia e intensità, sempre, voglia di vincere ogni partita: la vittoria è il solo obiettivo in tutti i match".

Come ha trascorso il periodo natalizio e come festeggerà il Capodanno?

"A Natale abbiamo festeggiato in famiglia. Sono stato a Vercelli, anche con mio fratello Matteo, che gioca a Pistoia e con cui ci sentiamo ogni lunedì dopo le partite, e con mia sorella. A Capodanno stiamo organizzando una cena con la mia ragazza e alcuni compagni di squadra. Sicuramente ci sarà Fabio Valentini e cucinerò un risotto, spero con buoni risultati".

Si è laureato in Ingegneria elettrica al Politecnico di Torino e ora sta studiando per la magistrale. Come riesce a conciliare il basket con gli impegni universitari?

"Mi piace studiare e sto preparando alcuni esami per la sessione estiva: vediamo cosa riuscirò a fare".