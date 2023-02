Forlì, striscia (quasi) da record E stavolta arriva al momento giusto

di Simone Casadei Forlì non si ferma più. La scintillante seconda parte di gara di sabato sera, sul campo di Cividale, è infatti valsa la quinta affermazione consecutiva dei biancorossi, che continuano così la marcia in testa alla classifica del girone Rosso. Piazzamento condiviso con la ‘solita’ Pistoia, che precede però gli uomini di Antimo Martino in virtù del ko di Cento contro Nardò (la parità a due squadre prima i toscani, in vantaggio negli scontri diretti). E proprio la Giorgio Tesi Group è l’ultima squadra ad aver avuto la meglio della Pallacanestro 2.015, lo scorso 8 gennaio (finì 74-62): da quel momento il collettivo forlivese ha ingranato di nuovo la quinta senza più voltarsi indietro. Sì, perché il momento positivo dell’Unieuro, in realtà, viene da più lontano. Il ko in casa di Pistoia è stato soltanto un ostacolo di percorso che ha inframmezzato due strisce positive: quella attuale, fatta appunto di cinque vittorie consecutive, e una ulteriore chiusa a sette hurrà di fila. Nel complesso, dunque, Cinciarini e compagni hanno infilato la bellezza di dodici successi in tredici partite. Un ruolino di marcia davvero invidiabile, che in un girone di regular season – esattamente a cavallo tra la seconda metà dell’andata...