Forlì, subito un problema Bonandi ko almeno 3 mesi

Una pesante tegola per il Forlì: è purtroppo serio infatti, seppur non gravissimo come si poteva temere, l’infortunio al ginocchio patito da Thomas Bonandi domenica sera in Coppa Italia contro lo United Riccione. I galletti, proprio alla vigilia del match d’esordio in campionato che domenica li vedrà impegnati nella trasferta sul campo bolognese del ripescato Progresso, hanno così perso l’estroso attaccante portato in biancorosso a sorpresa, a cavallo di Ferragosto, dal diesse Cristiano Protti.

A quanto si è appreso nel pomeriggio di ieri, i primi esami diagnostici hanno riscontrato il distacco del legamento collaterale del ginocchio sinistro e la lesione, ma fortunatamente non la rottura, anche del crociato all’altezza della tibia.

Difficile la valutazione dei tempi di recupero dello sfortunato calciatore, tempi che al momento vengono valutati in almeno tre mesi se tutto andrà per il meglio. La situazione sarà più chiara tra qualche settimana, quando il ginocchio di Bonandi non sarà più infiammato, grazie a ulteriori accertamenti clinici che stabiliranno con precisione modi e tempi di recupero del prezioso numero dieci biancorosso.

Un innesto, quello di Bonandi nel mosaico di mister Martini, messo a punto a preparazione già avanzata, per dare all’attacco la fantasia dettata dal suo piede vellutato, considerata per di più la sua intesa, già abbondantemente collaudata nel corso della scorsa stagione, con il bomber Merlonghi. Un’accoppiata che aveva messo al sicuro la permanenza in serie D della Sammaurese.

Il ‘fattaccio’ domenica sera nel primo turno di Coppa Italia con lo United Riccione al Morgagni (gara poi vinta dai galletti in rimonta 3-1), col virtuoso attaccante costretto a lasciare la contesa, alquanto zoppicante, dopo appena 6’ dopo un contrasto nei pressi della linea di centrocampo. L’uscita dal campo di Bonandi, sostenuto a braccia, ha subito destato la preoccupazione di mister Marco Martini e dei tifosi.