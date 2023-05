Forlì, sui voti non pesa il flop finale Rrapaj il migliore, pochi i bocciati

Chiusa la stagione al sesto posto, fallendo quindi l’accesso ai playoff nonostante a un certo punto si sia inseguita la vetta, per il Forlì è tempo di pagelle.

PORTIERI

De Gori Enrico (21 presenze, 1.890’): alterna periodi in panchina ad altri da titolare nei quali si fa valere, parando anche un rigore. Voto 6,5.

Ravaioli Riccardo (17 presenze, 1.521’): annata tutto sommato positiva, fra i pali nella fase centrale della stagione. Da rivedere qualche situazione col pallone tra i piedi. Voto 6.

DIFENSORI

Fornari Diego (37 presenze, 2 assist, 2.793’): in certe partite dà la sensazione di essere un ottimo terzino fluidificante. Si macchia, però, dei due falli da rigore a Crema che, in pratica, condannano il Forlì all’esclusione dai playoff. Voto 5,5.

Fusco Antonio (23 presenze, 1.478’): a volte l’inesperienza si paga. A caro prezzo. L’espulsione subita nel match perso, in casa, col Ravenna ne è la testimonianza. Voto 5,5.

Guerra Pietro (6 presenze, 255’): il giovane difensore esterno fa capolino di quando in quando senza demeritare, in una stagione trascorsa quasi sempre in panchina. Voto 6.

Maini Marco (28 presenze, 3 gol, 2.367’): il centrale difensivo coi piedi più educati dal quale, spesso, parte la manovra. Puntuale in fase difensiva e pericoloso anche in avanti. Lo frena qualche malanno di troppo. Voto 7.

Marzocchi Francesco (11 presenze, 155’): poco impiegato da Graffiedi, che gli concede qualche scampolo nel quale cerca di rendersi utile. Voto: ng.

Morri Enrico (20 presenze, 1 assist, 1.095’): arriva al ‘Morgagni’ a metà stagione. Non ha il tocco del fine dicitore, in compenso fa valere lo strapotere fisico che ne fa un prospetto su cui lavorare. Voto 6,5.

Rrapaj Paolo (35 presenze, 1 gol, 3 assist – 2.637’): il migliore per distacco. Generoso, impavido, mai domo, non lascia sguarnite le zolle di competenza e garantisce spinta e rifornimenti alle punte. Sarebbe da clonare. Voto: 8.

Ronchi Matteo (36 presenze, 2 gol, 2 assist, 3.032’): perno della difesa, battaglia a furor di sportellate coi centravanti rivali di stazza. Il colpo di testa la specialità della casa. Voto 7.

Sedioli Davide (7 presenze, 487’): una stagione con poche presenze a causa in particolare di un lungo infortunio. Voto 6.

CENTROCAMPISTI

Ballardini Erik Amedeo (32 presenze, 7 reti, 4 assist, 2.758’ minuti): il capitano è uno dei più continui nella zona nevralgica. Si fa valere per la determinazione, trovando anche spesso la via della rete, dal dischetto o su azione. Qualche ammonizione di troppo. Voto 7.

Ballardini Elia (18 presenze, 2 gol – 906’): stagione da incubo, roba che neanche una pellicola di Wes Craven. Martoriato da infortuni a ripetizione, non trova pace nè continuità. E il Forlì ne risente. Voto: 5,5.

Eleonori Edoardo (26 presenze, 1 gol, 3 assist – 1.564’): il piccolo principe, il gioiellino a chilometro zero, la sorpresa più gradita. Grinta, personalità e inventiva declinate in modalità trequartista o mezzala. Voto: 7.

Farneti Giovanni (21 presenze, 1 gol, 1.207’): tra i fuori quota della squadra è uno di quelli che giocano con più continuità. Dopo l’inevitabile apprendistato, prende coraggio disputando alcune buone gare. Voto 6,5.

Pari Alessandro (26 presenze, 3 gol, 1 assist, 1.248’): reduce dal vittorioso campionato col Rimini, disputa un’annata in chiaroscuro. Trova, comunque, la maniera di metter dentro tre gol, ma difetta di continuità. Voto 6.

Piva Francesco (20 presenze – 1 gol – 756’): al rientro dopo un lungo infortunio, apporta un contributo sostanzioso alla mediana biancorossa e realizza un gran gol, quello del momentaneo 2-2, al ‘Morgagni’, contro la Pistoiese. Voto: 6,5.

Scalini Nicolò (28 presenze, 1 gol, 7 assist, 2.201’): riesce a giocare tre quarti di campionato, fugando quasi completamente le riserve sulla sua tenuta fisica. Guida la squadra da regista, gli manca un po’ il cambio di passo. Voto: 6,5.

ATTACCANTI

Biancheri Pietro (18 presenze, 2 gol – 1.027’): giunto nel mercato di riparazione, timbra due volte nelle prime cinque e tutti a domandarsi perché il Piacenza se ne sia sbarazzato; il prosieguo della stagione fornisce la risposta: dopo il secondo sigillo, in Forlì-Sant’Angelo 2-1 del 15 gennaio, non quaglia più. Voto: 5.

Caprioni Lorenzo (36 presenze, 11 gol, 5 assist – 3.040’): gol, assist e tanta qualità. Stagione coi controfiocchi per l’ex Lenz, il migliore in un reparto avanzato che però fa naufragio. Voto: 7,5.

Cognigni Luca (9 presenze, 2 gol, 3 assist – 494’): sia chiaro, come attaccante non si discute, oltre 200 presenze tra i professionisti non sono fuffa. Detto ciò, era proprio necessario rimpiazzare un centravanti infortunato (Tascini) con un altro la cui carriera è stata bersagliata dagli infortuni? All’esordio segna e poi si stira; rientra a Prato e dopo 8’ accusato una ricaduta. Morale della favola: 13 partite fuori (per infortunio) su 22. Scommessa persa. Voto: 5.

Manara Nico (11 presenze, 2 gol, 1 assist – 371’): l’uomo dei gol mai banali. Pazzesca la sforbiciata del 2-1 al Real Forte Querceta; di lì a poco però il ginocchio farà crack, chiudendo prematuramente la sua stagione. Voto: 7.

Nardella Francesco (17 presenze, 2 gol – 684’): una goccia di magia (il missile terra-aria con cui abbatte la Bagnolese) in mezzo al grigiore. I numeri li ha, è la convinzione che gli manca. Voto: 5,5.

Negrin Yoel (6 presenze, 58’): oggetto volante non identificato. Voto: ng.

Tascini Alessandro (15 presenze, 2 gol, 4 assist – 922’): lento, macchinoso, prevedibile: fa rimpiangere tutte le ‘vedove’ di Manuel Pera. Pregevole l’incornata dello 0-2 a Pistoia, poi prima del giro di boa un grave infortunio lo toglie di mezzo. Voto: 5.

Varriale Antonio (38 presenze, 10 gol, 5 assist – 2.531’): imprendibile quando parte in accelerazione, tanto da farsi perdonare anche le sue pause, sfonda il muro della doppia cifra in fatto di gol, stabilendo il record personale, e si esalta anche nei panni di suggeritore. Voto: 7.

A cura di Marco Lombardi

e Franco Pardolesi