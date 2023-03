Forlì, tante insidie a Forte dei Marmi Il Real nella sua tana fa sul serio

di Franco Pardolesi

Una partita da prendere con le molle. Domani il Forlì affronta la trasferta a Forte dei Marmi, allo stadio Necchi-Balloni tana del Real Forte Querceta. Un viaggio in casa di un avversario che sta giocando per mantenere la categoria. La squadra versiliese è allenata da mister Simone Venturi, dedito al 4-3-1-2. Il tecnico è dall’inizio della stagione sulla panchina del club toscano dopo le esperienze tutte in terra toscana con Livorno, Montevarchi, Ghivizzano e Aglianese anno scorso.

Il 52enne mister del Real Forte Querceta sarà fra l’altro l’ex di turno avendo giocato 11 gare, da terzino, nella seconda parte del campionato di serie C2 2005-06 appunto con la casacca del Forlì. Fu la più triste stagione della storia biancorossa, quella quando, con la gestione dei fratelli Oliveti, la squadra allenata da Cotroneo prima retrocesse e poi venne cancellata dalla geografia del calcio italiano (non iscritta), per l’unica volta nella storia del Forlì che poi fu rifondato.

Con 41 punti la formazione toscana si trova due gradini sopra la zona playout: in linea con l’obiettivo di una stagione iniziata puntando a disputare un campionato tranquillo. Una posizione raggiunta grazie alle 10 reti messe a segno da Francesco Verde, tiratore scelto della squadra, anno scorso in biancorosso nella prima parte del campionato con un solo gol e una serie di prestazioni non esattamente indimenticabili.

Del bottino totale del Real Querceta sono 26 i punti incamerati tra le mura amiche grazie a sette vittorie e cinque pareggi a fronte di tre partite perse. Nello stadio toscano hanno lasciato l’intera posta, tra le altre, Pistoiese (2-1), Ravenna (3-2) e Prato (3-0). Con 34 reti incassate, inoltre, la formazione toscana vanta la quarta difesa del girone: meglio hanno fatto solamente le prime della classe: Giana Erminio e Pistoiese, entrambe con 26 reti passive, e il pacchetto difensivo del Forlì, battuto finora 30 volte.

Il Real Forte Querceta disputa quest’anno il settimo campionato consecutivo in serie D dopo la rifondazione del 2012 quando il Forte dei Marmi, la cui storia partiva dal 1908, e il Querceta Calcio si sono fusI in questo nuovo club. Il Forte dei Marmi è stato protagonista di cinque partecipazioni al campionato di serie C negli anni Quaranta.

Forlì e Real Forte Querceta si sono trovate di fronte in tre campionati compreso l’attuale. Nei cinque incontri precedenti a quello di domani il Forlì ha centrato la vittoria solamente nella gara d’andata di quest’anno (2-1), quando i gol di Caprioni e Manara resero inutile il provvisorio pareggio di Pegollo. Nel complesso il bilancio è in perfetta parità con una vittoria per parte e tre pareggi.

Per la partita di domani mister Mattia Graffiedi potrà finalmente contare sulla rosa al completo (ad eccezione dei lungodegenti Manara, Tascini e Sedioli), compreso il centrocampista Pari recuperato dopo il forfait di domenica scorsa nella gara interna col Mezzolara. Finalmente, dopo tre mesi di stop forzato, dovrebbe far parte così dell’elenco dei convocati anche il centravanti Luca Cognigni, che giovedì scorso ha giocato la partita di allenamento contro la squadra Juniores. Come ormai di consueto, il match di domani sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Forlì Calcio.