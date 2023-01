Forlì, ti aspetta un Prato tutto nuovo

di Franco Pardolesi

Un avversario non facile in uno stadio storicamente avaro di soddisfazioni per il Forlì. Domenica il Forlì affronta la trasferta nella tana del Prato antico contendente di una ventina di campionati dei biancorossi nelle quali le due squadre si sono affrontate tra serie C e D.

Sulla panchina del club toscano, dalla fine dello scorso ottobre, siede mister Lucio Brando, abbonato al 4-3-3, che ha preso il posto dell’esonerato Giancarlo Favarin. La squadra della città laniera naviga attualmente in nona posizione, con 30 punti, a quattro punti di distanza dal Mezzolara attualmente sul quinto gradino utile per l’accesso ai playoff. Come il Forlì, il Prato ha centrato due risultati pieni dalla ripartenza del campionato superando nell’ordine il Ravenna con uno squillante 3-1, poi, a domicilio, la Bagnolese per 2-3. La squadra biancoazzurra sul suo campo ha finora ottenuto cinque vittorie e due pareggi a fronte di tre ko.

Nel recente mercato invernale il Prato ha rinforzato gli ormeggi con l’arrivo di del portiere Bertini, classe 2004, dal vivaio della Fiorentina, dei centrocampisti Del Rosso, prelevato dal Gavorrano, e Giuffrida, dalla Sanremese, e dagli attaccanti Ciccone, ex Sant’Angelo, e Diallo in arrivo dall’Arezzo. In uscita, al contrario, il difensore Noferi, il centrocampista Cellai, assieme alle punte Colombi, Souare e Masini. Il cannoniere stagionale della squadra toscana è Andrea Addiego Mobilio, ex attaccante di Cuneo, Varese e Campordarsego, che sta vivendo la sua miglior stagione con la bellezza di 11 centri messi a segno in questa stagione.

Fondato nel 1908 il Prato ha giocato gran parte dei suoi campionati in serie C: ben 76 ai quali vanno aggiunti 15 tornei di serie B e anche uno nella Divisione Nazionale, la serie A di un tempo, nel 1928-29. Teatro del match di domani è lo stadio Lungobisenzio, che prende il nome dal fiume Bisenzio che lo costeggia, Inaugurato nel 1941 con la capienza di 10mila posti che poi divennero 15mila negli anni Sessanta. A seguito di altri interventi negli ultimi vent’anni la capienza dello stadio è stata, poi, ridotta agli attuali tremila posti. Come detto un terreno di gioco poco ospitale per il Forlì che su quel campo, in diciotto occasioni, ha centrato solamente due vittorie. Nel primo faccia a faccia tra i due club nella serie C 1930-31 il Forlì, allenato da Franz Hansel, sbancò il Lungobisenzio per 1-4 con reti di Pantani, Macrelli, Rosetti e un’autorete. Da quel giorno solo sconfitte e pareggi sino all’1-2 di due campionati fa quando i biancorossi di mister Angelini s’imposero per 1-3 con doppietta di Pera e rete di Sabato. Nel bilancio totale, gli scontri diretti vedono il Prato in vantaggio con 15 vittorie, 10 i pareggi e 10 i successi biancorossi. Il match d’andata di questa stagione, allo stadio Morgagni, si è concluso sul 2-2: Forlì in vantaggio con un’autorete di Sciannammè, seguita dalle reti del Prato di Colombi e Aprili e col definitivo pari di Manara all’82’.

Per la gara di domani mister Graffiedi potrà contare sul recupero dell’attaccante Caprioni mentre l’impego degli avanti Cognigni e Varriale sarà deciso nell’imminenza della partita. Oltre all’infortunato Farneti, il mister biancorosso non potrà contare sul regista Scalini squalificato per due turni dopo il rosso ricevuto al termine della vittoria di domenica col Sant’Angelo. Due anche gli squalificati nel Prato: il centrocampista Aprili e il difensore Colombini.