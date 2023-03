"Forlì, tifo per te ma adesso devo batterti"

di Marco Lombardi La speranza di vestire, un bel giorno, la maglia biancorossa non l’ha ancora persa, del resto ha solo 21 anni, nel frattempo però Manuel Garavini, forlivese purosangue, marcia sulla sinistra con in testa un chiodo fisso: la salvezza del suo Mezzolara, atteso domenica al ‘Morgagni’. Garavini, cosa si prova ad affrontare da avversario la squadra della propria città? "È sempre una grande emozione incontrare il Forlì. Ricordo che da piccolo andavo allo stadio con mio nonno. E domenica tanti amici verranno a vedermi". L’adagio ‘nessuno è profeta in patria’ le calza a pennello. "Esatto. Mai proverbio fu più azzeccato". Si è mai chiesto perché, nel ruolo di terzino sinistro, il Forlì non abbia magari creduto in lei, cresciuto nell’Edelweiss Jolly, preferendo investire su forestieri? "Tante volte. Tuttora un po’ mi tormento, perché è chiaro che farebbe piacere a chiunque indossare la maglia della squadra della propria città. E invece spiace vedere che si tende a privilegiare elementi ai quali dev’essere pagato anche vitto e alloggio. Il discorso vale per me e per tanti altri forlivesi, come il mio ex compagno Faggi, che oggi gioca all’Imolese in serie C. È davvero un peccato che per trovare spazio si debba essere costretti a emigrare altrove. Ma...