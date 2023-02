Forlì, trofeo in piscina: atteso anche Miressi

Un cast d’eccezione per la prima edizione del trofeo ‘Motion’ che si svolge domenica, dalle ore 8 alle 19, organizzato dalla Rari Nantes di Forlì, in collaborazione con Aics e col patrocinio dell’Amministrazione comunale. La star del meeting sarà Alessandro Miressi, oro nei 100 metri stile libero agli europei e anche ai mondiali nella staffetta 4x100. In vasca nella stessa giornata, a dar lustro al prestigioso evento natatorio, anche Silvia Scalia, Ilaria Cusinato e Marco Orsi. Ciascuno gareggerà nelle proprie categorie e specialità. La lombarda Silvia Scalia, 28 anni, ha conquistato l’argento agli ultimi europei sui 50 dorso, e un bronzo nel 2021 nella 4x100 misti. La veneta Cusinato, 24 anni, vanta due argenti e un bronzo europeo sui 200 e 400 misti. Orsi, bolognese, ha 33 anni e ha alle spalle un bronzo mondiale ed europei, più un argento ai campionati continentali, con la 4x100 stile libero azzurra.

All’evento hanno aderito ben 26 società per un totale complessivo di oltre 400 atleti impegnati nelle gare che si terranno nell’acqua dell’impianto forlivese. "Una intera giornata dedicata al nuoto – spiega il direttore sportivo della Rari Nantes Marco Ricci – che vedrà in lizza tante importanti società provenienti da tutt’Italia con gare da 50 a 400 metri, per atleti dai 13 anni in su, che gareggeranno suddivisi in quattro categorie: ragazzi, junior, cadetti e assoluti". Ciliegina sulla torta della manifestazione, al termine delle gare ufficiali, anche una gara ‘australiana’ con otto nuotatori che si sfideranno sui 50 metri con l’innovativa formula che prevede che a ogni vasca l’ultimo arrivato sia escluso, fino a un duello finale che decreterà il vincitore.

"Questa è un’opportunita importante per la nostra società – aggiunge il direttore tecnico della società forlivese –, un primo appuntamento che ci auguriamo di continuare nei prossimi anni". In questi anni la società Rari Nantes, presieduta da Marco Bandini, ha avuto un grande sviluppo organizzativo con la messa in cantiere di diversi eventi e una crescita degli istruttori al fine di migliorare la qualità della preparazione di ogni ragazzo con uno staff di venti tecnici. La società è impegnata anche nel nuoto sincronizzato, nella pallanuoto e nuoto paralimpico.

"È la prima tappa di un percorso che l’amministrazione ha in mente per ciò che riguarda gli eventi legati al nuoto – afferma l’assessore allo sport, Daniele Mezzacapo –. Siamo convinti che tutto questo indotto sportivo possa essere uno strumento di promozione turistica e ci aiuti a riportare in vita le strutture ricettive che in alcuni momenti particolari soffrono. Forlì deve diventare polo sportivo e città baricentrica in Italia per le competizioni, qui tra l’altro c’è una buona qualità degli impianti sportivi, sui quali abbiamo investito molto".

Franco Pardolesi