Forlì troppo penalizzata dagli arbitri Caso Ursi: con lui Cinciarini espulso già 3 volte

di Simone Casadei

Antimo Martino, al termine di gara2 di venerdì, ha spiegato che la sua squadra non ha perso per la seconda volta nella serie contro Cremona per le scelte arbitrali. Certamente non ha tutti i torti. Forlì ha fallito parecchi tiri comodi e, proprio sul più bello, è stata imprecisa dalla lunetta. Al tempo stesso, però, certe decisioni dei tre ‘fischietti’ hanno pesato parecchio sull’andamento del match a favore della squadra ospite. Commettere qualche sbavatura o lasciar correre in certi frangenti – a maggior ragione in un’intensissima finale promozione – è comprensibile e, anzi, finanche corretto. Ma alcuni episodi alquanto dubbi stavolta sono lampanti.

Stefano Ursi di Livorno, Roberto Radaelli di Porto Empedocle e Marco Marzulli di Pisa. È questa la terna arbitrale che ha fatto tanto discutere. Basti dire che nel solo terzo quarto la Vanoli ha tirato la bellezza di 17 tiri liberi, caricando di falli gli uomini di Martino (il 4° di Sanford è arrivato al 25’).

Quindi, nei momenti più concitati e decisivi, il terzetto arbitrale ha valutato tre situazioni di gioco in maniera fortemente svantaggiosa per i padroni di casa. Il primo episodio – su tutti quello meno discutibile – si verifica sul 42-47 con 2’30” da giocare nel terzo periodo. Cinciarini tenta un tiro dall’arco: fallo di Lacey e tre tiri liberi. Dall’altra parte del campo, a due passi da coach Demis Cavina, l’arbitro Ursi avverte le proteste della panchina cremonese e richiama i colleghi all’instant replay (che, di per sè, Cavina avrebbe già utilizzato): confermati i tre tiri liberi ma c’è pure antisportivo a Cinciarini per aver allargato il braccio dopo il tiro. Una scelta comprensibile, che però si rivelerà rovinosa per Forlì.

Due minuti più tardi, Marzulli fischia un fallo tecnico per flopping (l’equivalente della simulazione nel calcio) allo stesso capitano biancorosso. Attenzione: qui il contatto tra Daniele e Pecchia c’è e Cinciarini nemmeno cade: resta in piedi, tira e segna (canestro ovviamente non valido). Perciò il tecnico – che sommato all’antisportivo provoca l’espulsione – pare davvero esagerato. Al punto che nessuno fiata, nemmeno sulla panchina ospite.

Infine, sul 64-66 a 25” dalla fine, Penna sbaglia un tiro libero ed Eboua ‘spazza’ il pallone quando questo non sta più rimbalzando ed è ancora a contatto col ferro. A termini di regolamento è a tutti gli effetti interferenza e la sanzione è severissima: tiro libero convalidato (dunque 1 punto) e fallo tecnico ad Eboua, dunque un altro libero e possesso di palla per la potenziale vittoria. Radaelli non è della stessa opinione. E Martino non può chiedere il challenge perché si può intervenire solo dopo un fischio e non è questo il caso. La frittata è fatta.

Le immagini del match, insomma, confermano pienamente le sensazioni dei presenti all’Unieuro Arena, a dir poco adirati dall’arbitraggio. E non è la prima volta che Forlì viene penalizzata da almeno due dei componenti dell’ultima terna arbitrale. Ursi, ad esempio, sembra avere un conto aperto nei confronti di Cinciarini. Era stato lui stesso a espellerlo contro Cento a novembre, già a fine secondo quarto. In quella partita, a Cincarini fu considerato antisportivo il ‘lavoro’ col braccio esterno in post basso. Poi flopping – come venerdì – un tiro sul quale il capitano era caduto. Sono le uniche due espulsioni stagionali di ‘Cincia’.

Con una ricerca nell’archivio digitale del nostro giornale si scoprono altre storie tese nello scorso campionato quando Cinciarini vestiva la maglia di Ravenna: fu espulso nel derby al PalaCattani proprio contro Forlì (antisportivo più tecnico per proteste nella stessa azione). Nonché, nell’ottobre 2021, fallo di sfondamento e tecnico per proteste con Ravenna sul -1 contro Verona. Dunque, nelle ultime cinque partite in cui Cinciarini è stato arbitrato da Ursi è stato espulso tre volte; una quarta, ha ricevuto un tecnico dopo un fischio contrario nelle fasi calde.

Radaelli, invece, faceva parte della terna di un’altra contestatissima partita stagionale dell’Unieuro, nei quarti di Coppa Italia contro Torino dello scorso gennaio. Prima di venerdì, né Ursi né Radaelli erano più stati designati per dirigere una partita dei biancorossi.