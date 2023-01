Forlì, ultimo treno verso la vetta E Graffiedi rilancia: "Stiamo bene"

di Marco Lombardi

Battere lo Scandicci e sperare in un ‘regalo’ della Pistoiese con la Giana Erminio. Due turni senza vittorie hanno rallentato la marcia del Forlì e lasciato immutato il distacco dalla vetta (-11). Il bel giuoco non basta più, serve ritrovare il gol e i tre punti per alimentare la speranzella di riaccendere la lotta promozione. Il primo passo è obbligato: sbarazzarsi dei fiorentini, penultimi ma in salute, di scena oggi (ore 14.30) al ‘Morgagni’.

"Arriviamo all’appuntamento in buone condizioni, malgrado gli impegni ravvicinati; c’è entusiasmo, la squadra è in forma e pronta ad affrontare una partita importantissima, nella quale faremo di tutto per tornare al successo dopo due pareggi consecutivi", scandisce Mattia Graffiedi. Che aggiunge: "Da qui alla fine saranno tutti incroci difficili, perché il calendario si accorcia e i punti diventano sempre più pesanti; chi vuole salvarsi è chiamato a fare risultato su tutti i campi, a prescindere dal nome dell’avversario, e anche un punto è importante per muovere la classifica. Certo, sulla carta, oggi, non dovrebbe esserci storia, ma non sarà così: dovremo giocare a mille per portare a casa i tre punti".

Cercano una via di fuga dalla zona torrida della classifica i Blues fiorentini, intruppati nell’esercito della salvezza ma rinati sotto la gestione di Mirko Taccola, ex difensore dai trascorsi in serie A con le maglie di Inter – fu alla corte di Osvaldo Bagnoli, lo ‘Schopenhauer della Bovisa’ –, Napoli e Cagliari: 10 i punti conquistati nelle ultime cinque giornate, frutto di tre vittorie, di cui l’ultima di corto muso con il Real Forte Querceta, e un pareggio, a fronte di un solo ko. "Verranno qui per difendersi – spiega Graffiedi –, cercando di strappare almeno un punto. Starà a noi fare la partita, come sempre, ma dovremo stare attenti a non commettere errori individuali. Che potrebbero costarci caro".

L’uomo di Cesenatico ribadisce il peso specifico dalla partita, vieppiù alla luce dello scontro diretto tra le prime due della classe che potrebbe consentire al Forlì di sgranocchiare punti preziosi, ma si sforza di non far pesare sulla squadra il clima da ‘ultima spiaggia’ e guarda al proprio orticello: "Noi dobbiamo vincere, solo così potremo permetterci di sbirciare i risultati delle altre; diversamente ogni discorso diventa superfluo".

Capitolo formazione: Graffiedi ritrova Scalini che, scontata la squalifica, è pronto a riappropriarsi delle chiavi del centrocampo ("Sarà anche ‘riposato’, quindi sicuramente in condizione", ride; "con lui in campo torniamo alla vecchia maniera"); tradotto: Amedeo Ballardini giostrerà da intermedio, con il conseguente arretramento di Rrapaj sulla linea dei difensori. Ancora ai box, ma prossimo al rientro Farneti ("da lunedì sarà a disposizione"); tempi più lunghi invece per Cognigni, le cui condizioni andranno monitorate settimana dopo settimana. Stagione finita, infine, per Sedioli (crack al crociato). Al ‘Morgagni’ fischierà il signor Stefano Raineri della sezione di Como (assistenti Ghani Arshad e Corbetta).

Il probabile 11 (4-3-1-2): De Gori; Fornari, Maini, Ronchi, Rrapaj; Pari, Scalini, A. Ballardini; Eleonori; Biancheri, Varriale.