Forlì, un Adrian così è diventato decisivo

di Simone Casadei

La Pallacanestro 2.015 si appresta a ospitare Nardò con la ferma intenzione di continuare la cavalcata in vetta al girone Rosso: i successi su Chieti e Ravenna hanno fatto dimenticare le battute d’arresto contro Pistoia e Torino (in Coppa Italia) e i biancorossi, forti di un calendario amico – al netto dello scontro diretto di Cento di metà febbraio –, guardano con fiducia al futuro prossimo. Anche perché l’Unieuro, in attesa che il gruppo degli italiani ritrovi nella sua interezza la miglior condizione fisica, può consolarsi con le prestazioni dei propri americani. Sanford ha mostrato tutta la propria consistenza (19,3 punti di media nelle ultime tre partite), ma anche Adrian non è certo stato da meno.

Il prodotto di West Virginia University ha risposto presente alle sollecitazioni di Antimo Martino, che, prima dell’impegno contro Chieti, chiedeva una reazione dopo due prestazioni insufficienti. In occasione degli ultimi due ko consecutivi, aveva segnato appena 7 punti complessivi. "Ha dimostrato di avere le qualità per essere produttivo e incisivo" nella metà campo avversaria, diceva il tecnico. E Nathan ha risposto presente, sfornando due prestazioni con i fiocchi tra Caffè Mokambo e OraSì. Prima 19 punti con 8 rimbalzi contro i teatini, quindi domenica scorsa si è superato siglando la sua miglior prestazione stagionale, facendo il buono e il cattivo tempo nella metà campo bizantina. Alla sirena, il tabellino di Adrian parlava di 32 punti e 7 rimbalzi: da solo ha segnato quasi la metà dei 78 punti di marca forlivese.

Il classe ’95, del resto, è un’arma fondamentale per la manovra offensiva forlivese. Al punto da essere attualmente il miglior marcatore dell’Unieuro con 14,6 punti segnati ad allacciata di scarpe, approfittando dell’ampio minutaggio concessogli dallo staff tecnico (29,6’, il più utilizzato). Adrian, non a caso, è il principale terminale offensivo di Forlì, con 11,5 tiri tentati ogni uscita e un buon 45,5% di realizzazione dal campo. Per rendere l’idea, Sanford e Valentini, altre due importanti bocche da fuoco con un impiego simile a quello di Nathan, tentano rispettivamente 10,5 e 10,2 conclusioni a partita.

Un altro aspetto rilevante, poi, sono le caratteristiche dell’ex Brindisi. Adrian è un’ala forte moderna, con un gioco prettamente esterno fronte a canestro. Le statistiche lo confermano: sono ben 5,1 le triple tentate a fronte di ‘appena’ 6,4 conclusioni in avvicinamento. È una sua peculiarità, che tifosi e appassionati hanno avuto modo di conoscere sin dagli albori della stagione in corso. Nel derby del PalaDeAndré, però, si è registrata un’inversione di tendenza non di poco conto.

Sì, perché il lungo della Pallacanestro 2.015 ha approfittato degli innumerevoli vantaggi sotto canestro che la partita concedeva – seguendo alla perfezione, evidentemente, il piano partita – e ha attaccato con insistenza il ferro. Finendo per dominare letteralmente nel pitturato: 1316 da 2 punti, con un ottimo 81%. Dall’arco sono invece arrivati solo cinque tentativi, sintomo che movimenti interni sono comunque ampiamente nel repertorio di Adrian. Un’arma in più, potenzialmente decisiva, da sfruttare nel prosieguo del campionato.