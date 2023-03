Forlì, un blitz a Bologna manca da 10 anni

di Valerio Rustignoli

La sfida di domenica tra Fortitudo Bologna e Unieuro Forlì è solo l’ennesimo capitolo di una rivalità storica e sentita. I bolognesi sono reduci da 4 ko, ma i biancorossi dovranno vedersela contro una squadra alla disperata ricerca della vittoria che vale i playoff in un palasport da tutto esaurito e quasi completamente biancoblù. Del resto non è mai facile sbancare l’ostico campo del PalaDozza, dove la prima squadra forlivese non vince da ormai dieci anni.

Era il 25 aprile 2013, quando la formazione allenata da coach Sandro Dell’Agnello vinse a Piazzale Azzarita per 97-101 dopo un tempo supplementare, grazie ai 43 punti segnati dal duo Musso-Roderick. Quello è l’ultimo successo forlivese in casa della Effe, anche se quella volta la società si chiamava Biancoblù, nata per prendere il testimone della Fortitudo dopo la sua sparizione dell’estate 2010. Se volessimo ritrovare una vittoria di Forlì contro la Fortitudo ‘originale’ (quella col codice di affiliazione Fip numero 103, vera e propria bandiera per la sua tifoseria) occorrerebbe andare ancora più indietro, alla finale promozione della FulgorLibertas nel 2010: in gara3, sull’1-1, Forray e compagni sbancarono il parquet bolognese per 68-75, illudendo Forlì di una promozione sfumata col tiro di Matteo Malaventura in gara5.

Dopo questi due esempi, la prima squadra forlivese non è più riuscita a sbancare il parquet del PalaDozza: nel febbraio 2012 la Biancoblù abbatté la MarcoPoloShop.it di Nenad Vucinic con il punteggio di 97-75, spingendo verso la retrocessione i biancorossi, né a novembre 2016. Il debutto della Pallacanestro 2.015 a piazzale Azzarita finì 73-65. Nel 2017, Yuval Naimy e compagni se la giocarono alla pari, guidando nel punteggio per larghi tratti, prima di cadere in volata sotto le triple di Stefano Mancinelli (75-73 il finale); nel 2018, invece, l’Unieuro arrivò ad un passo dal successo, con i canestri di Marini e Johnson, ma un tiro libero di Leunen sul gong obbligò i biancorossi a un overtime in cui la formazione allenata da coach Antimo Martino ebbe la meglio, trascinata dai 19 punti di quel Daniele Cinciarini che oggi è tra i punti di riferimento di Forlì.

Intrecci, scontri avvincenti, emozioni forti: per Forlì vincere questa sfida ha sempre un sapore speciale e poterlo fare, violando un campo inviolato da quasi dieci anni, sarebbe la ciliegina sulla torta di una regular season fin qui praticamente perfetta per Sanford e compagni.