Forlì, un gruppo con quattro diversi Mvp Non solo Valentini: tanti possono colpire

di Simone Casadei

Il premio di Mvp delle semifinali assegnato a Fabio Valentini è soltanto l’ultimo di una serie di riconoscimenti personali che gli uomini di Antimo Martino si sono guadagnati negli ultimi mesi. Certificando una volta di più la meravigliosa stagione che i biancorossi stanno disputando, nonché l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico.

Va ricordato, infatti, che in precedenza capitan Daniele Cinciarini era stato nominato Mvp dei quarti di finale, dopo di che con il riconoscimento a Valentini è andata così a segno una ‘doppietta’ tutta forlivese negli speciali premi playoff. Pochi giorni prima, invece, Nathan Adrian si era meritato il titolo di miglior straniero dell’intera categoria, mentre, riavvolgendo il nastro, Vincent Sanford si era visto assegnare la palma di miglior giocatore del girone Rosso del mese di febbraio e lo stesso Adrian a marzo.

Insomma, nel volgere di appena quattro mesi, sono stati assegnati altrettanti riconoscimenti a quattro differenti giocatori biancorossi. Evidente segnale di come l’Unieuro non dipenda da un singolo elemento. Le fortune forlivesi, sin qui, sono arrivate proprio grazie all’essere ‘squadra’. Ogni componente del roster ha puntualmente apportato il proprio mattoncino alla causa e, in caso di serata storta di una delle bocche da fuoco, ecco arrivare prontamente la ‘copertura’ di un compagno. Forlì è in grado di colpire con diversi uomini e i vari titoli di Mvp sono lì a testimoniare tutto ciò.

Adrian, Cinciarini, Valentini e Sanford, ad ogni modo, sono i perni offensivi dei biancorossi sin da inizio stagione. Al punto da risultare i quattro migliori marcatori della squadra sia nel girone Rosso che nel Giallo, nonché nei playoff in corso di svolgimento. Nelle sei partite finora disputate nel tabellone Oro, peraltro, tutti e quattro hanno ‘viaggiato’ stabilmente in doppia cifra di media, racchiusi davvero in un fazzoletto. Si parte infatti dai 13,3 punti a partita di Cinciarini per scendere agli 11,3 di Sanford, passando per i 12 di Valentini e gli 11,7 ad allacciata di Adrian. Con un impatto però differente. Se l’utilizzo di Fabio e Nathan è sempre elevato, intorno ai 30’, quello del capitano e di ‘Vee’ – in questo caso per motivi di recupero dall’infortunio – è limitato rispettivamente a 19’ e 17,8’.

Avere così tante frecce al proprio arco, in un contesto di squadra estremamente altruista e mai individualista, è naturalmente un grande vantaggio. Nelle due serie playoff superate, per fare un esempio, è stato possibile sopperire senza eccessivi patemi all’assenza di Sanford, liquidando Chiusi. In gara1 contro Udine, poi, lo scarso feeling nell’occasione di capitan Cinciarini (5 punti e 111 al tiro) e la forma fisica non ottimale dello stesso rientrante Sanford sono stati ampiamente ‘nascosti’ dal contributo del resto della squadra, portando quattro uomini in doppia cifra.

Allo stesso modo, un Adrian offensivamente un po’ più ‘opaco’ rispetto agli standard (8 punti segnati sia in gara2 che gara3 con i friulani: mai due volte di fila sotto la doppia cifra in stagione) non ha scaturito alcuna problematica di sorta, anche grazie all’apporto del resto del reparto lunghi. La vera forza dell’Unieuro è proprio questa. Ora sarà necessario metterla in campo anche nell’impegnativo ostacolo finale.