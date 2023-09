Forlì, una chance da sfruttare. Pass in Supercoppa a un passo

La stagione sportiva della Pallacanestro 2.015 è partita col piede giusto. I biancorossi in Supercoppa a Chiusi hanno sfornato una prestazione di sostanza, giocando a tratti anche in modo brillante e sciolto. Forlì ha lanciato segnali di un certo tipo e, nel mezzo del precampionato, è ciò che più rende felice lo staff tecnico. Ma, trattandosi pur sempre di una rassegna ufficiale, anche i 2 punti strappati hanno un peso specifico elevato.

La vittoria 81-87 è infatti preziosissima in chiave passaggio del turno. Avesse perso al PalaPania, l’Unieuro si sarebbe già preclusa la possibilità di accedere ai quarti di finale di Supercoppa, proprio in favore dei padroni di casa di coach Bassi (vittoriosi nel primo turno su Rimini). Vincendo, invece, Forlì ha mantenuto i giochi apertissimi nel girone D e, anzi, si è messa in una posizione decisamente ‘comoda’. Ora è a tutti gli effetti padrona del proprio destino e domani sera, nel derby casalingo contro la RivieraBanca, potrà sfruttare il match point.

Detto che soltanto la prima classificata di ogni girone si guadagnerà l’accesso al turno eliminatorio successivo (gli accoppiamenti saranno poi stabiliti secondo criteri di viciniorietà, in base alle squadre qualificate), la graduatoria parla chiaro.

Dunque, Unieuro e Umana sono appaiate in vetta con 2 punti mentre Rimini è al palo; Chiusi, naturalmente, non si ‘muoverà’ dalla sua posizione attuale, avendo concluso i propri impegni. Una delle due romagnole, al contrario, compirà un balzo in avanti: quali sono, allora, le ipotesi domanis era che garantiranno a Cinciarini e compagni la qualificazione ai quarti? Innanzitutto, ovviamente, la vittoria, con cui l’Unieuro salirebbe solitaria a 4 punti. Attenzione, però, perché anche una sconfitta contro Rimini potrebbe comunque regalarle un sorriso: un ko di massimo 4 punti consentirebbe ugualmente agli uomini di Martino di passare il turno, per via della differenza canestri migliore rispetto alle altre due contendenti. In caso di passo falso di 5 punti, ecco che i biancorossi sarebbero appaiati a Chiusi anche per differenza canestri e a dirimere la questione sarebbero i punti segnati. Per quanto concerne Rimini, dovrebbe spuntarla di 9 punti o più in via Punta di Ferro per approdare matematicamente ai quarti di finali. Una vittoria riminese di 6 o 7 punti, invece, premierebbe Chiusi.

Insomma, l’occasione per la Pallacanestro 2.015 è davvero ghiotta. Al contrario dello scorso anno, quando il derby – giocato sempre nella terza giornata – fu una ‘sgambata’ e nulla più per entrambe le squadre, con Cento già qualificata. Di certo c’è che, per avere la meglio della RivieraBanca, Forlì dovrà comunque sopperire alla probabile assenza di Xavier Johnson. Il lungo ex Verona ha accusato un risentimento alla gamba destra a Chiusi e si sottoporrà a una ecografia per valutare l’entità dell’infortunio. Anche se gli esami dovessero fornire esiti confortanti, molto difficilmente Johnson però sarà rischiato in Supercoppa.