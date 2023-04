Forlì, un’altra sconfitta E questa volta è di rigore

AGLIANESE

1

FORLì

0

AGLIANESE (4-3-3): Spurio; Montuori (39’ st Oliveri), Prati, Pantano, Perugi; Bigica (30’ st Pardera), Grilli, Torrini; Mariani, De Sagastizabal (47’ st Baldeh), Mattiolo (39’ st Veneroso). A disp. Luci, Bellucci, Baggiani, Andrei. All. Baiano.

FORLI’ (4-3-1-2): Ravaioli; Fornari, Morri, Ronchi, Fusco (40’ st Marzocchi); E. Ballardini (29’ pt Piva), Pari, Eleonori (32’ st Nardella); Caprioni; Varriale (22’ st Biancheri), Cognigni. A disp.: Mordenti, Farneti, Conficoni, Negrin, Nannetti. All.: Graffiedi.

Arbitro: Marco di Matera.

Rete: 5’ st De Sagastizabal (rig.).

Note – Ammoniti: Prati, Bigica, De Sagastizabal, Torrini; Pari. Spettatori: 100 circa. Angoli: 5-4. Recupero: 1’, 7‘.

Continua la caduta verticale del Forlì, battuto sullo spelacchiatissimo terreno, anni Sessanta, dell’Aglianese al termine di una gara in cui biancorossi hanno confermato il momento no, certificato dalla terza sconfitta consecutiva. Un ko che però, sorprendentemente, lascia i biancorossi ancora in terza posizione grazie al ko interno del Ravenna (0-1 con la Bagnolese). Una posizione playoff che, di questo passo, sarà però difficile mantenere nelle ultime quattro gare. La sconfitta patita in Toscana è ancor più dolorosa per il rigore che sul finire del primo Varriale, dopo esser stato steso in area da Prati, ha appoggiato docilmente tra le braccia di Spurio con un tiretto lento. Di contro l’Aglianese il rigore accordato per l’atterramento di Bigica lo ha trasformato impacchettando tre punti che rilanciano i neroverdi verso playoff distanti adesso solo tre lunghezze.

Graffiedi ridisegna l’assetto della squadra per le contemporanee assenze di Rrapaj, Scalini, Maini e Amedeo Ballardini, a cui si aggiunge lo stop di Elia Ballardini alla mezzora. La prima occasione al 7’ è per Cognigni che, sottomisura, sfiora il montante. Aglianese pericolosa al 14’: per Ravaioli difficile deviazione in angolo. Dopo il tentativo di Mattiolo (29’), in leggero ritardo sul suggerimento di Mariani, al 33’ Cognigni è anticipato sotto porta da Perugi e, al 38’, prima Bigica sfiora la traversa con un traversone, poi Mattiolo calcia alto una palla svirgolata da Ronchi.

Al 41’ l’occasione più ghiotta per il Forlì col penalty di Varriale che, dopo esserselo guadagnato, lo calcia malissimo confermando lo stato di forma ai minimi termini degli avanti con la maglia biancorossa. E, puntualmente, la legge del calcio si concretizza a inizio ripresa quando al 50’ Bigica è agganciato in area da Piva, col conseguente rigore spedito alle spalle di Ravaioli da De Sagastizabal.

La reazione del Forlì è poco pericolosa. Al 52’ il colpo di testa di Ronchi è ribattuto, poi (58’) Caprioni calcia sul fondo il servizio di Eleonori che, poco dopo, si vede rimpallare la conclusione. Dopo il tentativo di Mattiolo (62’) anticipato da Ravaioli, l’Aglianese si vede negare un altro rigore (72’) per l’atterramento di Perugi da parte di Fornari. Negli ultimi minuti Spurio blocca in due tempi la punizione di Fornari (86’), Nardella calcia di poco sul fondo (88’) e il tiro ravvicinato di Cognigni (93’) è rimpallato dalla difesa di casa, sancendo la sconfitta che manda di traverso l’uovo di Pasqua alla truppa biancorossa. Che ora tornerà in campo nel derby-spareggio col Ravenna domenica 16.

Franco Pardolesi