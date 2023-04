Forlì, Under 13 ok nel campionato Fair Play Elite

Si è messa in ottima evidenza la squadra degli Esordienti Under 13 del Forlì, che nella stagione in corso si è tolta notevoli soddisfazioni partecipando alla quinta edizione del Campionato ‘Fair Play Elite’ organizzato dalla Federcalcio. Alla manifestazione hanno preso parte ben 800 club appartenenti alle leghe professionistiche assieme, come nel caso del Forlì F.C., alle scuole calcio Elite, tutti impegnati nella più ampia e importante manifestazione a carattere nazionale organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico della Federazione.

I giovani calciatori coinvolti si sono confrontati in gare a 9 contro 9: il modello di riferimento per la categoria Esordienti. I baby biancorossi hanno superato cinque turni, a livello regionale, rimanendo tra le prime 5 squadre tra le 99 formazioni partecipanti dell’Emilia-Romagna e raggiungendo in questo modo la fase interregionale.

Successivamente nel turno interregionale, tra le 48 squadre rimaste in lizza, i galletti in erba si sono posizionati fra le migliori 24 formazioni d’Italia. Un giusto premio per l’ottimo lavoro svolto dall’allenatore della squadra Nicola Casellato assieme al suo staff composto da Daniele Di Potenza (vice), Pietro Brusi (preparatore atletico), Maicol Vestrucci ed Enrico Golinucci (preparatori dei portieri).

Questa la rosa completa dei giovani biancorossi scesi in campo nel corso del campionato. Portieri: Lorenzo Bosi, Edoardo Fabbri, Luca Zandi. Difensori: Ettore Buccioli, Giammarco Laricchia, Federico proli, Leonardo Quaranta, Matteo Ruggeri, Platon Shatillo, Riccardo tavani, Lorenzo Verlicchi. Centrocampisti: Jelton Avdui, Lionel Bulica, Lorenzo, Cale, Tommaso Casamenti, Dario Nannetti, Raffaele Roncuzzi, Diego Samorì, Riccardo Testoni, Luca Venturini. Attaccanti: Samuele, Alì Elsayed, Giorgio Falci, Diego Gatta, Edoardo Guancini, Matteo Rani, Filippo Vallicelli.

Franco Pardolesi