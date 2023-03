Forlì, un’eccezione tra le grandi: subito super dopo la rivoluzione

di Simone Casadei

Primo posto nel girone Rosso a un passo, qualificazione al girone Giallo delle ‘big’ già in tasca e miglior record assoluto dell’intero campionato di serie A2. La Pallacanestro 2.015, con la stagione che si appresta a entrare nel vivo, non poteva davvero pretendere di meglio. Nessuna delle altre 25 avversarie della categoria riesce infatti a far meglio dei biancorossi. Oltre all’importante striscia positiva aperta (14 vittorie nelle ultime 15 uscite), Forlì può contare addirittura sull’86,4% di vittorie in regular season, con 19 successi e 3 soli passi falsi. La prima ‘inseguitrice’, Cantù, ha perso una partita in più (18-4 il record).

Numeri sostanziosi a certificare un’eccellente prima parte di stagione. Che tale resterà a prescindere dai risultati che arriveranno contro Udine e Fortitudo Bologna, utili più per le statistiche che per la ‘sostanza’. La vera forza dell’Unieuro è nel collettivo, in un gruppo di ferro che spesso e volentieri ha marcato la differenza rispetto alle compagini che stavano nell’altra metà del parquet. Lo stesso Antimo Martino, pochi giorni fa, ha ammesso che non si sarebbe aspettato un’unità d’intenti del genere così presto, in pochi mesi di campionato insieme. Sì, perché non bisogna mai sottovalutare il fatto che Forlì è un gruppo rinnovatissimo, inedito in otto dei nove seniores che vestono la casacca biancorossa. E l’unico superstite dallo scorso anno, Lorenzo Benvenuti, è tra quelli l’elemento col minor minutaggio (16,5 minuti a partita).

Nuovo gruppo, nuovo staff tecnico: mantenere una quota di volo così elevata era tutt’altro che scontato e le altre squadre di A2 lo testimoniano. Storicamente, infatti, le prime della classe contano su uno zoccolo duro costruito negli anni, spesso plasmato dallo stesso tecnico: quest’anno non fa eccezione. A cominciare da Pistoia, ad esempio, che ha seguito le idee di Nicola Brienza cambiando i due americani (assolutamente azzeccati) ma confermando di fatto il resto dell’intero impianto di squadra, con l’innesto del solo Matteo Pollone da Biella. Copione che ha sostanzialmente seguito anche Cento, continuando il solco tracciato con i vari Tomassini, Zampini (pre-infortunio) e Moreno.

Non sono da meno le squadre del girone Verde, anche se con qualche eccezione in più. A cominciare dalla Vanoli Cremona che, per ovvi motivi (è retrocessa lo scorso anno dalla serie A), ha rivoluzionato roster e allenatore, puntando su Demis Cavina. E se Treviglio ha inserito italiani di livello (Marini e Giuri su tutti) accanto ai totem Lombardi e Brian Sacchetti, Cantù, pur cambiando la guida (Meo Sacchetti ha preso il posto di Sodini), ha lasciato pressoché intatto il gruppo degli italiani. Le uniche aggiunte sono state quelle di Baldi Rossi dalla massima serie e di Berdini da Ravenna.

La ‘rivoluzionaria’ Forlì al vertice dell’A2, insomma, è un vero e proprio unicum. Segno che il buon lavoro portato avanti da Martino e dal suo staff è stato ‘digerito’ alla grande da un roster azzeccato nelle scelte estive e composto da elementi validi, anche sotto il profilo umano. Ora non resta che confermarsi nelle prossime decisive settimane. Il livello si alza sensibilmente e maggiori saranno gli ostacoli, ma questa Pallacanestro 2.015 non si lascia intimorire facilmente.