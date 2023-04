Forlì, Valentini è ‘tornato’: "Ora sto bene"

di Gianni Bonali

Fabio Valentini, playmaker biancorosso, è stato uno dei protagonisti della grande vittoria di Forlì domenica sul campo di Cremona. Ha messo a referto infatti 16 punti, freddo nei liberi con 66, tirato con ottime percentuali e servito 2 assist, sfoderando una prestazione concreta (con tanto di tripla pesante) soprattutto nell’ultimo quarto di gioco. Infatti, nel finale il play ha segnato 11 punti, a partire dai 4 liberi consecutivi guadagnati per un tecnico e un fallo subito su un tiro dall’arco. Valentini è tornato a essere, dopo alcuni match con basse percentuali in fase offensiva, il giocatore imprevedibile e di personalità ammirato durante tutto il campionato.

Valentini, con Cremona è stato decisivo e intenso come in gran parte della stagione. Come spiega il riscatto sul parquet del PalaRadi rispetto invece al suo ultimo periodo?

"Sto bene fisicamente e dopo una fase in cui le mie percentuali al tiro erano basse sono riuscito a disputare una buona partita dal punto di vista realizzativo. Quando la palla non entrava mi sono impegnato in fase difensiva e a supportare i compagni di squadra. Ma quello che conta è sempre il contributo che si dà alla causa, in attacco, in difesa e in ogni momento del match: è il gruppo che vince".

Durante la sfida con Cremona, combattuta fino alla fine, coach Martino è stato espulso per proteste e voi, sotto la guida dell’assistente Fabrizi, avete portato a casa il risultato.

"L’espulsione del coach, in effetti, poteva dare una svolta negativa all’incontro. Invece siamo stati bravi a reagire, abbiamo giocato con energia e lucidità, riuscendo a dare il colpo del ko agli avversari".

Domenica c’è lo scontro al vertice con Treviglio degli ex Finelli, Marini e Bruttini: una sfida decisiva per la conquista del primo posto. Che partita sarà?

"Sarà un match molto fisico e importante per definire poi la griglia dei playoff, con l’opportunità di avere il vantaggio del fattore campo. Treviglio è una squadra con giocatori esperti che hanno militato in A1, ma con il supporto dei nostri tifosi puntiamo alla vittoria. Domenica vorrei vedere un palasport pieno come con la Fortitudo: la passione e l’atmosfera calda durante tutto l’incontro ci caricano sempre al massimo".

La vostra forza sta nel gruppo: staff tecnico e giocatori. Un team completamente rinnovato, a parte Benvenuti. Un campionato definito "clamoroso" da coach Martino: cosa ne pensa?

"Si è creata un’alchimia particolare tra di noi dentro e fuori dal campo e i risultati si vedono. Ci aiutiamo l’un l’altro e poi sia Adrian che Sanford sono due giocatori che, pur avendo militato nella categoria superiore, sono sempre a disposizione del gruppo e dei più giovani. Nathan con Cremona ha realizzato 22 punti e Vincent, oltre a essere un terminale offensivo, fa giocare bene la squadra con il suo talento".

In chiusura, il mese di maggio apre una finestra di mercato: come valuta la possibilità di un nuovo innesto nel roster in vista dei playoff, in cui si disputerà un partita ogni tre giorni?

"Sono valutazioni che devono fare lo staff tecnico e la società, ma in ogni caso, se ci fosse un acquisto, dovrebbe arrivare un giocatore di un certo livello tecnico e capace di inserirsi in un gruppo molto affiatato".