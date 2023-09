Forlì, vetrina a Castrocaro prima del via. Il patron: "In campo con la serietà di sempre"

"Sarà un campionato difficile con diverse squadre competitive, ma noi giocheremo con la consueta serietà, il filo conduttore che ci ha sempre contraddistinto negli otto anni di storia della società. Inoltre possiamo contare sull’importante sostegno della Fondazione Pallacanestro 2.015 e sul calore degli appassionati forlivesi. Rispetto alla scorsa stagione il numero degli abbonamenti è persino cresciuto del 25%. Continuate a sottoscrivere le tessere, coinvolgendo amici e conoscenti". Il presidente Giancarlo Nicosanti ha omaggiato e esortato così i tifosi e i sostenitori a supportare la squadra, a due giorni dal debutto in campionato nella trasferta di Cento.

Mercoledì sera il Grand Hotel di Castrocaro Teme ha ospitato infatti la cena di gala di presentazione della squadra, alla presenza della famiglia della Pallacanestro 2.015. A fare gli onori di casa Lucia Magnani, amministratore delegato di LongLife Formula che ha dato il benvenuto ai presenti (circa 200), allo staff tecnico, ai giocatori, a sponsor e partner del club. Sul grande schermo, nel Padiglione delle feste, sono passate le immagini della splendida stagione dello scorso anno, con lo slogan della campagna abbonamenti ‘Brividi’ ad accompagnare i volti e il calore degli appassionati sulle tribune del Palafiera.

Dopo aver chiamato uno ad uno tutti i giocatori del roster della nuova Unieuro, la serata è proseguita con l’intervento del general manager Renato Pasquali che ha rimarcato come la squadra abbia conquistato, nello scorso campionato, "l’80% delle vittorie, un risultato di assoluto rilievo", chiedendosi se questo dato possa essere migliorato in un girone in cui "il livello tecnico è più alto".

In platea erano presenti il vicesindaco Daniele Mezzacapo e gli assessori Paola Casara e Andrea Cintorino, a testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale al gruppo biancorosso di coach Antimo Martino, che a sua volta spiega come "finalmente domenica si fa sul serio. Parte una nuova avventura con lo stesso entusiasmo che ci ha accompagnato sempre. L’obiettivo è quello di fare bene, senza proclami, affrontando una partita alla volta".

Hanno sfilato raccogliendo gli applausi del pubblico anche i ragazzi delle giovanili, che hanno conquistato la scorsa stagione la medaglia di bronzo alle finali nazionali Under 17, con il coach Lorenzo Gandolfi premiato come migliore allenatore della manifestazione. "La speranza – afferma Gandolfi – è quella di potersi ripetere, facendo crescere nuovi talenti". Gli fa eco Riccardo Pinza, presidente del settore giovanile, che ringrazia la Fondazione per aver creduto e supportato il progetto. "Abbiamo raggiunto un traguardo prestigioso – spiega Pinza –, affrontando società che hanno un budget nettamente superiore. Stiamo continuando a lavorare sulla qualità dei singoli ragazzi e l’obiettivo è quello di costruire atleti in grado di militare nel basket professionistico. Fra l’altro cinque di loro si stanno già allenando con la prima squadra".

Sono stati quindi chiamati sul palco dal presidente Giancarlo Nicosanti i giocatori Federico Zampini e Maurizio Tassone, che hanno vestito le due nuove maglie ufficiali per la stagione 202324 con i classici colori biancorossi.