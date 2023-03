Forlì, vietato fallire col Mezzolara "Teniamoci stretto il terzo posto"

di Marco Lombardi

Avanti Forlì, ora viene il bello. Disarcionato il Fanfulla e tornato sulla cresta dell’onda, il galletto chiede strada al Mezzolara, di scena oggi (ore 14.30) al ‘Morgagni’, per aprire la corsa al miglior piazzamento nella griglia playoff, con un occhio disincantato a ciò che potrebbe succedere nella volata promozione.

"Arriviamo da una settimana intensa, nella quale abbiamo recuperato qualche acciaccato, come Farneti, Nardella e Marzocchi, nonchè Elia Ballardini, che da giovedì si allena stabilmente col gruppo", scandisce Mattia Graffiedi. Che non nutre dubbi circa il tipo di partita che attende i biancorossi: "Sarà un’altra battaglia, affrontiamo una squadra che all’andata ci ha sconfitto al termine di una giornata storta, in cui il Forlì non era letteralmente ‘sceso in campo’. Quindi mi aspetto un confronto difficile, contro una formazione decisa a uscire dalla zona pericolosa della classifica. Noi però vogliamo confermare il nostro momento positivo e tenerci stretta la terza posizione".

In cosa migliorare? "L’interpretazione dei vari momenti della gara è la cosa più importante, quella in cui dobbiamo crescere, soprattutto quando non riusciamo a imporre il nostro gioco, vuoi per merito dell’avversario o demeriti nostri, vuoi per condizioni climatiche o del campo. Per esempio scaraventare una palla a 50-60 metri non significa sbarazzarsene, laddove risponda a una precisa logica; nei momenti difficili serve anche questo, specie quando gli avversari vengono a prenderci alti...".

Di fronte c’è un Mezzolara in pieno mare mosso, ancora dentro i giochi salvezza e affamato di punti per sovvertire il trend negativo (2 ko di fila) e non declinare verso l’infida zona playout. "Verrà qui per fare risultato, questo è sicuro. Certo, ha accusato qualche battuta d’arresto, però, ribadisco, all’andata ci ha messo in grande difficoltà; quindi dobbiamo prendere la partita con le molle", il monito di Graffiedi. Che evidenzia: "Siamo entrati nella parte finale del campionato, la più bella, perché è adesso che si decide tutto; ogni partita, ogni scontro ha un’importanza determinante in quanto i punti pesano tantissimo e i margini per recuperare sono sempre più ridotti. Detto questo, faremo di tutto per vincere davanti al nostro pubblico". Sulla possibile chiave tattica, l’uomo di Cesenatico osserva: "Il Mezzolara gioca a specchio, per cui saranno molto importanti i duelli individuali; alla radice però c’è il gioco della squadra. È chiaro che dobbiamo essere più concreti negli ultimi 20 metri; sotto questo aspetto, comunque, la prova offerta a Lodi è di buon auspicio".

Capitolo formazione: Graffiedi ritrova Scalini che, scontato il turno di squalifica, si riprenderà le chiavi del centrocampo, con contestuale ritorno di Amedeo Ballardini nel ruolo di intermedio sinistro, e annuncia il forfait di Pari, bloccato ai box da un problema al ginocchio che lo tormenta da inizio stagione, mentre slitta ancora il rientro di Cognigni ("si sta allenando, ma non è pronto; dovremo attendere un’altra settimana"). Dirigerà l’incontro il signor Giuseppe Morello della sezione di Tivoli (assistenti Fantini e Liuzza).

Il probabile 11 (4-3-1-2): De Gori; Fornari, Maini, Ronchi, Rrapaj; Piva, Scalini, A. Ballardini; Eleonori; Caprioni, Varriale.