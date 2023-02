Forlì, vincere per sognare ancora "Tanti stimoli contro la Pistoiese"

di Franco Pardolesi

"Una partita per la quale tutti i miei ragazzi non hanno proprio bisogno di stimoli": così esordisce mister Mattia Graffiedi alla vigilia del big match che oggi, alle 14,30, vedrà il Forlì ospitare allo stadio Morgagni la lanciatissima Pistoiese: seconda forza, in rimonta, alla caccia della lepre Giana Erminio. Presso il pub ‘Lato B’, nella centralissima via dell’Aste, l’allenatore biancorosso ha l’aria di chi s’appresta a disputare quella che peraltro lui stesso definisce "la partita dell’anno. Con il gusto e la consapevolezza di aver centrato l’obiettivo di portare la squadra tra le protagoniste di un girone ricco di club prestigiosi".

In merito al percorso del suo gruppo l’allenatore di Cesenatico aggiunge: "La nostra intenzione è quella di continuare a cercare il massimo risultato in tutte le dieci partite che ci restano. Sono molto contento di quello che abbiamo saputo fare sino ad oggi nonostante le tante difficoltà incontrate. E sono consapevole che questo non basta. L’intento è quello di fare bene fino all’ultima partita perché è chiaro che se dovessimo mollare, nell’ultima parte del nostro cammino, comprometteremmo sensibilmente il giudizio su una stagione come questa. Un campionato che, al di là del singolo risultato, ha visto il Forlì in campo sempre all’altezza. Anche nelle partite che ci hanno visto sconfitti la squadra ha sempre dimostrato di potersela giocare, con ogni avversaria comprese le tante blasonate partite per vincere il campionato".

Un nutrito lotto di formazioni della quale fa pienamente parte la Pistoiese: "La squadra allenata da Consonni, che conosco per averci giocato insieme con la maglia del Grosseto, e col quale è facile che mi beccherò conoscendo il suo carattere fumantino, ha tutte le caratteristiche per mettere in difficoltà, in particolare con le giocate dei singoli. La Pistoiese non brilla per il gioco d’assieme, ma la pericolosità di attaccanti come Barzotti e il giovane talento Di Biase ci costringerà a tenere gli occhi bene aperti per tutti i 90".

poi, si sofferma sulla ritrovata stabilità del reparto difensivo e sulla diminuita prolificità di quello offensivo: "E’ di certo molto positivo il fatto che stiamo subendo poche reti. Un dato confermato dalle statistiche che ci dicono che il Forlì subisce meno tiri in porta di tutta la serie D. Gli stessi dati, al contempo, parlano di un attacco che crea tanto in zona gol. E’ chiaro che le ripetute e spesso definitive assenze dei nostri attaccanti si sono fatte sentire". L’allenatore aggiunge che il lungodegente Luca Cognigni ha ripreso gli allenamenti e dovrebbe finalmente tornare ad essere disponibile.

Sulla sponda toscana mister Consonni tornerà ad avere a disposizione l’attaccante Barbuti, ma non ancora il centrocampista Macrì. Tra i galletti assente Amedeo Ballardini, appiedato da un turno di squalifica. Al suo posto in campo il fratello Elia, recuperato in settimana assieme al baby Farneti. Botteghini aperti dalle 13.15; fischia Filippo Colaninno di Nola, sbandierano Umberto Galasso di Torino e Vincenzo Russo di Nichelino. In arrivo da Pistoia 300 tifosi.

Il probabile 11 (4-3-1-2): De Gori; Fornari, Maini, Ronchi, Rrapaj; Piva, Scalini, Pari; Nardella; Biancheri, Caprioni.