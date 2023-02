Forlì vola, ma ha bisogno del ‘vero’ Valentini

di Simone Casadei

La Pallacanestro 2.015 guarda tutte le avversarie dall’alto verso il basso e domani, contro San Severo, sosterà un test ampiamente alla portata, che potrebbe ‘regalare’ il matematico accesso al girone Giallo della seconda fase. Il sole splende sopra il cielo dell’Unieuro Arena, la squadra ‘gira’ alla perfezione e la recente vittoria su Cento ha contribuito a irrobustire ulteriormente lo spessore della regular season degli uomini di Martino. Nelle ultime settimane, però, c’è una nota stonata ed è da registrarsi nelle prestazioni di Fabio Valentini. Nulla di cui preoccuparsi, ma che l’ex Casale Monferrato stia vivendo un momento di appannamento è piuttosto evidente.

Va detto, innanzitutto, che Valentini negli scorsi mesi aveva abituato molto bene gli appassionati forlivesi. Con prove offensive di assoluto livello, condite da un affidabile tiro da fuori e vincenti incursioni a canestro, che lo rendevano spesso immarcabile per le difese avversarie. Qualche guaio fisico lo ha costretto a mancare una manciata di impegni tra novembre e gennaio, ma le statistiche erano dalla sua parte e ‘giustificavano’ la sua importanza nei meccanismi forlivesi. Dopo un primo mese di regular season da 15,8 punti di media, ha poi chiuso il girone di andata a 12,5, mettendo il punto esclamativo nel derby contro la Fortitudo (20 punti).

In quel preciso momento, però, le cose hanno cominciato a prendere una piega differente. Nelle successive nove uscite (compreso l’impegno in Coppa Italia contro Torino) ha infatti centrato la doppia cifra soltanto in quattro occasioni, in un girone di ritorno da 10,5 punti a partita. Al punto che, oggi, è il quarto migliore marcatore biancorosso (11,7 punti nel complesso), dopo aver a lungo guidato la speciale graduatoria a braccetto con Adrian. Inoltre, detto che viene impiegato pure nel ruolo di guardia, nelle gerarchie della cabina di regia Unieuro ha perso qualche punto in favore di Lorenzo Penna. Il nativo di Bentivoglio sta mostrando una grande affidabilità sui due fronti di gioco ed è sempre in campo nei momenti più ‘caldi’ della partita, compresi i finali.

Attenzione: vietato parlare di crisi del ragazzo. Sarebbe ingeneroso e la situazione non è così preoccupante. Al tempo stesso, però, le ultime apparizioni hanno fatto scattare un campanello d’allarme. Sì, perché dopo i 7 punti in 18’ a Cividale, domenica scorsa alla Milwaukee Dinelli Arena non ha mai trovato il fondo della retina in 17’ di utilizzo. Una ‘virgola’ da 06 dal campo, che segue l’15 in terra friulana: nelle ultime due uscite viaggia a 3,5 punti col 9% di realizzazione.

A Cento, inoltre, un episodio ha confermato il momento di difficoltà del classe ’99: richiamato in panchina, Antimo Martino ha avvertito il nervosismo del suo giocatore ed è subito corso a risollevargli il morale – con tanto di buffetto affettuoso sulla guancia –, seguito poi a ruota da capitan Cinciarini. Mentre i tifosi forlivesi, alle loro spalle, incitavano Fabio, la cui assenza si è fatta sentire ma, risultati alla mano, non ha inciso sul ruolino di marcia di Forlì. Quando anche Valentini avrà ritrovato lo smalto dei giorni migliori, i biancorossi potranno davvero leccarsi i baffi.