Forlì, voti da promozione. E Cinciarini da 8

Tempo di prime pagelle per l’Unieuro, con i voti di fine anno in un campionato che è arrivato alla sosta natalizia avendo già effettuato il giro di boa, disputando anche la prima giornata di ritorno. Ecco il giudizio sul rendimento di tutti i giocatori della formazione capolista del girone Rosso.

Sanford 6,5. Rientrato a inizio dicembre, a San Severo, dopo un paio di mesi trascorsi ai box, ha sin qui disputato solo cinque gare in maglia Unieuro incidendo nella giusta misura. Deve fisiologicamente ancora trovare la miglior forma fisica e la continuità nell’arco dei 40’. La classe, comunque, è sotto gli occhi di tutti e presto sarà un plus non di poco conto.

Cinciarini 8. È il secondo miglior marcatore forlivese con 13 punti di media in appena 20,9’ di utilizzo, nonché l’elemento che ha lasciato maggiormente l’impronta nella singola partita con canestri davvero decisivi. In attesa di Sanford, Forlì spesso si aggrappa al capitano e la sua esperienza è fondamentale. Gli anni passano, ma l’estro e la capacità di accendere i tifosi restano immutati.

Gazzotti 7. Non sarà mai decisivo nella metà campo offensiva (4 punti di media): questo è ormai assodato. Però c’è tutto il resto. Un contributo di energia e intensità, presenza a rimbalzo (6,2 carambole, di cui 1,8 offensive) e capacità di ‘sporcare’ le trame avversarie, ergendosi a baluardo del pitturato.

Valentini 7,5. Talento, ball handling, pochi punti di riferimento per le difese avversarie: è la grande scoperta di questa prima metà di regular season. Autore di un mese di ottobre da mattatore assoluto, ha poi dovuto fare i conti con qualche problema fisico ed ha ‘respirato’ un po’ di più. I 12,2 punti segnati a partita, ad ogni modo, fanno capire l’importanza che riveste nei meccanismi biancorossi.

Adrian 7,5. È il top scorer della squadra con 13,4 punti ad allacciata di scarpe, a cui aggiunge pure 5,3 rimbalzi. Rispetto alle prime uscite stagionali, ora limita le conclusioni dalla lunga distanza, perlomeno quelle create dal palleggio. Ciononostante, non fa mai mancare l’apporto realizzativo (ha mancato la doppia cifra in tre partite) e non si risparmia.

Pollone 7. L’ala piemontese si muove a tutto campo confermando di essere in una crescita continua. Sono 6 i punti di media a partita, con 2 assist: efficace in fase difensiva, è generoso e concreto e nelle ultime partite si fa notare per le buone qualità offensive. Coach Martino può contare anche sulla sua capacità di mettersi al servizio dei compagni.

Radonjic 7. L’ala montenegrina, quando è chiamata in causa, mette sempre sul parquet agonismo e energia: 6 sono i punti di media a partita con il 100% nei tiri liberi (1111 dalla lunetta, il 52% da 2 punti e il 39% da tre): è sempre utile alla causa e si dimostra una sicurezza per sparigliare le carte del gioco avversario.

Penna 7. Il play di Bentivoglio arriva a Forlì dopo un lungo stop per infortunio e si rilancia sfoderando dinamismo e intensità. Sono 8 i punti di media a partita, conditi da 3 assist. Costringe spesso gli avversari al fallo per fermare la sua velocità, è pericoloso in penetrazione e rapido nei recuperi in difesa.

Benvenuti 6,5. Non propriamente brillante fino a un mesetto fa, poi il ‘clic’ improvviso. Da San Severo (‘doppia doppia’ da 15 punti e 10 rimbalzi) in poi ha cambiato spartito, dimostrandosi in grande crescita anche e soprattutto in quanto a presenza mentale sul parquet. È a tutti gli effetti un innesto a stagione in corso, un’arma in più a disposizione di coach Martino.

Raivio 7. L’americano con cittadinanza tedesca è arrivato a Forlì a ottobre con un contratto di due mesi per sostituire Sanford, fermo per infortunio. Ecco il tabellino della guardia in 8 partite con i biancorossi: 13 punti di media, 48% da 2 punti, 46% oltre l’arco, 7,5 rimbalzi e 3 assist. È stato importante nel far crescera la squadra, offrendo esperienza, agonismo e talento: è stato una garanzia per Martino.

I giovani 6. I ragazzi (Flan, Munari, Ndour) giocano pochi minuti o comunque scampoli di partita, ma dimostrano dedizione, agonismo e voglia di battersi. Il capitano Daniele Cinciarini parla bene di loro e li spinge a migliorarsi continuando ad allenarsi con il consueto impegno.

Gianni Bonali

Simone Casadei