Forlimpopoli ai playoff "Noi oltre le aspettative"

Da neopromossa in Promozione il Forlimpopoli ha subito centrato la qualificazione ai playoff per il salto in Eccellenza. Sulla panchina della società artusiana, storico club fondato nel 1928, siede Dario ‘Cobra’ Bettini, l’ex attaccante, con oltre 200 gol in carriera, che da allenatore ha già avuto una brillante esperienza col Forlì, portato ai playoff di serie D nel 2017-18. Al termine di 30 combattute giornate il girone E ha visto la vittoria del Gambettola, allenato da Marco Bernacci, ex bober dis erie A e pure lui Forlì, che ha preceduto la Sampierana, seconda, e nell’ordine la Vis Novafeltria e appunto il Forlimpopoli. "Abbiamo senz’altro disputato una stagione oltre le più rosee aspettative della vigilia – afferma mister Bettini –, con una squadra che, con qualche innesto, è nata dalla fusione del Forlimpopoli con quel San Leonardo con cui avevo vinto il campionato di Prima Categoria. E abbiamo schierato diversi elementi che non avevano, mai giocato in questa categoria. L’obiettivo di partenza della società era quello di disputare una stagione tranquilla, lontana dalla zona retrocessione e penso che aver costantemente viaggiato, sin dall’inizio, nella zona importante della classifica sia motivo di soddisfazione e orgoglio per i ragazzi, per quello che hanno dimostrato e per l’impegno profuso durante tutta l’annata".

Gettando uno sguardo sull’immediato futuro l’allenatore biancazzurro aggiunge: "Tutto quello che verrà adesso sarà la ciliegina sulla torta. Non ci facciamo illusioni, ma giocheremo a cuor sereno la partita di domenica sul campo della Vis Novafeltria, una squadra di valore. Un’impresa non facile, ma ci proveremo di sicuro in quei 90’ oppure 120 minuti". Poi chi passerà il turno se la vedrà, con la stessa formula, nella finale sul campo della Sampierana che ha perso, per un punto, il duello di vertice.

"Noi cercheremo di fare del nostro meglio – continua Bettini – e in ogni caso la partita di Novafeltria sarà una sorta di vetrina per i miei giocatori. Se la sono davvero meritata".

Sul suo futuro personale l’allenatore santasofiese non nasconde di aver ricevuto diverse proposte: "Mi ha fatto di certo molto piacere l’interessamento di diverse società, di serie superiore. Tra le altre quella del Russi, ambizioso club di Eccellenza che sta cercando un importante rilancio: Siamo andati vicinissimo a raggiungere l’accordo. Ma il mio recente nuovo lavoro come addetto al settore vendite della Scania mi ha consigliato di rinunciare a una proposta pur così sicuramente interessante. Ho già raggiunto quin di l’accordo col Forlimpopoli, che continuerò a guidare anche nella prossima stagione. Una società alla quale sono grato per avermi scelto e a cui metterò a disposizione tutto il mio impegno. Abbiamo intenzione di rafforzare la squadra per cercare di continuare a raccogliere le soddisfazioni che in questi anni non mi sono davvero mancate". Parola del Cobra.