Formazione Under 17 Eccellenza di Forlì terza alle Finali Nazionali, Gandolfi premiato miglior allenatore

Il recente risultato della formazione Under 17 Eccellenza della Pallacanestro 2.015, alle finali nazionali di categoria, rappresenta uno storico risultato per tutto il movimento forlivese. La formazione biancorossa ha infatti conquistato il terzo posto finale. Forlì, nonostante qualche defezione non irrilevante, ha dimostrato di giocarsela alla pari con le migliori formazioni a livello nazionale e si è tolta lo sfizio di guadagnarsi pure due importanti riconoscimenti personali: l’esterno Tommaso Pinza è infatti stato inserito nel miglior quintetto della rassegna, mentre coach Lorenzo Gandolfi è stato premiato come miglior allenatore delle finali nazionali.

Proprio Gandolfi, responsabile pure del settore giovanile del club di viale Corridoni, pone l’accento sul fantastico risultato: "Essere arrivati dietro Olimpia Milano e Stella Azzurra Roma è pazzesco, ma è il risultato di un percorso compiuto con i ragazzi e non è altro che una nuova tappa portata a termine. È un grande successo anche per il modo con cui la squadra ha affrontato queste finali nazionali. Durante la stagione abbiamo affrontato diversi guai fisici e, oltre all’unione in campo, è stato fondamentale il lavoro di tutto lo staff. Insieme abbiamo fatto la differenza".