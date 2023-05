Fortitudo, adesso diventa dura Aradori, poi espulso, non basta

VANOLI CREMONA

87

FORTITUDO BOLOGNA

75

VANOLI CREMONA: Denegri 14, Piccoli 5, Lacey 7, Eboua 11, Pacher 12; Alibegovic 8, Mobio 20, Caroti 9, Pecchia 1; Vecchiola, Zanetti, Ndzie. All Cavina.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 2, Banks 9, Aradori 26, Cucci 17, Candussi 17; Panni, Vasl, Barbante, Italiano 4; Niang ne. All. Angori.

Arbitri: Lucotti, Caforio e De Biase.

Note: parziali 18-16, 45-36, 65-59. Tiri da due: Cremona 1529; Fortitudo 2035. Tiri da tre: 1129; 716. Tiri liberi: 2431; 1418. Rimbalzi: 36; 24.

di Filippo Mazzoni

La Fortitudo cade ancora a Cremona. La Vanoli sfrutta di nuovo il fattore campo e fa su anche gara 2, portandosi avanti 2-0, a un passo dal possibile accesso alla finale promozione. Al PalaRadi la formazione di Matteo Angori continua a commettere gli stessi errori concedendo troppi rimbalzi offensivi agli avversari. Stavolta alle buone prove di Aradori, Candussi e Cucci fa da contraltare la negativa prestazione del resto della squadra con appena 4 punti dalla panchina, e lo scarno contributo anche di Fantinelli e Banks.

Dopo un inizio equilibrato, la prima sterzata al match la Vanoli la riesce a infilare, tra il finale di primo quarto e inizio del secondo, con un break di 13-0 propiziato da 2 triple di fila di Alibegovic. Dopo 13’ arriva il primo tiro e il primo canestro di Banks, non in serata che spezza la striscia di Cremona. L’americano di Memphis non riesce a dare il proprio contributo, per altro come gran parte dei compagni, alla causa della Fortitudo. Cremona sfrutta le seconde e terze occasioni a proprio favore e tiene a distanza una Fortitudo che offensivamente trova, paradossalmente, anche buone percentuali. A inizio terza frazione la Effe prova a cambiare atteggiamento: Aradori è micidiale, Candussi fa da ottimo contraltare e la Fortitudo impatta sul 52-52 al 26’. Nonostante tutto però l’inerzia non cambia, Cremona torna ad allungare sul 61-54. Barbante stavolta è assente e così Angori si affida a Cucci anche come centro e il lungo romano ricuce lo strappo sul 61-59. La sfida è però in mano alla Vanoli che infila un nuovo parziale di 10-0 e chiude anzitempo. Nel finale il troppo nervosismo dei biancoblù, scaturito da una direzione di gara pessima, costa l’espulsione per doppio tecnico di Aradori.

"Dobbiamo limitare la loro fisicità, oggi ho visto una squadra che si vuole aiutare – sottolinea coach Angori – abbiamo perso, ma ho visto una squadra, sono sicuro che la serie sarà lunga e i ragazzi hanno ancora tanto da dare". Adesso la serie si sposta a Bologna per gara 3 in programma venerdì 2 giugno alle 18 al PalaDozza. Ancora per oggi è attiva prelazione per gli abbonati al Fortitudo Store o online sul circuito Vivaticket. Da domani invece via alla vendita libera.