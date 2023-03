Fortitudo-Unieuro 72-70, Forlì in rimonta al PalaDozza, ma è la Effe che fa festa

Forlì, 26 marzo 2023 – Si chiude con un ko indolore il girone Rosso della Pallacanestro 2.015 Forlì. Il derby del PalaDozza è infatti della Fortitudo Bologna, che esce con le braccia alzate per 72-70 tremando non poco nel finale. In un match dalle motivazioni diametralmente opposte, Forlì gioca su ritmi alti solo l’ultimo quarto e ciò basta per spaventare i felsinei, che nel terzo periodo avevano toccato il +17. Ora spazio alla seconda fase: l’Unieuro esordirà domenica 2 aprile in casa contro la Vanoli Cremona.

Il primo tempo è quasi un monologo fortitudino, con la difesa biancorossa per lunghi tratti in balia delle incursioni in area dei lunghi avversari. Così, messa subito la freccia con un break di 8-0, la Effe prosegue la sua crociata trovando la doppia cifra di vantaggio in avvio di secondo periodo e volando poi fino al +15 (43-28). L’Unieuro prova a battere un colpo sull’asse Penna-Benvenuti, ma è poi Sanford, prima della pausa lunga (44-35), a tenere alta la bandiera.

Vento che non cambia però in un terzo periodo a dir poco asfittico per Forlì (solo 9 punti segnati, 57-44 al 30’). Ma i biancorossi si destano nell’ultima frazione. Sì, perché, pur andando al piccolo trotto, gli ospiti sono sul -5 a poco meno di 5’ dalla sirena. La Fortitudo sente il fiato sul collo, anche perché i biancorossi, precisi dall’arco, si avvicinano fino al -3 e Valentini tenta pure la bomba dell’impatto. I felsinei tremano dalla lunetta (2/8 nel finale), ma gli uomini di Martino, comunque forti di un ottimo ultimo periodo, non riescono a graffiare. Bologna entra così nel girone delle squadre classificate fra il quarto e il sesto posto, trovandosi matematicamente qualificata per i playoff.