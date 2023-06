Fortitudo-Cremona stasera a gara4 Torino già in finale

Nella serata di ieri in scena le gara4 delle semifinali del tabellone Argento. Si conferma Pistoia, che regola Cantù 80-77 con un break di 8-0 negli ultimi 2’ (24 di Varnado, per i brianzoli 23 di Logan). La serie è così sul 2-2 e Cantù sarà costretta a giocarsi la ‘bella’ in campo neutro (a Casale Monferrato?) dopo la squalifica di due turni del PalaDesio. Ad attendere in finale promozione una delle due c’è Torino, che ha superato a fil di sirena la quotata Treviglio 88-87, chiudendo così la serie sul 3-1. I lombardi mettono la freccia nell’ultimo minuto con le triple di Giuri e Vitali, ma è del torinese Guariglia il canestro decisivo. La Reale Mutua mette le ali con i 26 punti di Mayfield, mentre a Treviglio a nulla servono i 16 punti di Clark.

Nell’Oro, oltre a gara2 di Forlì-Udine si gioca gara4 tra Fortitudo Bologna e Vanoli Cremona. La squadra di Demis Cavina è avanti 2-1 e vorrà vendicare il ko all’overtime di venerdì per volare in finale. La Effe, invece, dovrà ripetersi per portare la serie a gara5.

s. c.