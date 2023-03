Fortitudo-Forlì, solo 110 biglietti ai tifosi biancorossi

Forlì, 22 marzo 2023 – Solo centodieci posti per i tifosi forlivesi, in occasione del derby con la Fortitudo in programma domenica 26 marzo al PalaDozza: lo ha deciso, per motivi di ordine pubblico, il questore di Bologna Isabella Fusiello. La partita è decisiva per la Fortitudo, che vincendo sarebbe certa di disputare i playoff (ottenendo una testa di serie tra la quarta e la sesta nel tabellone); Forlì invece è già certa del primo posto e non ha ulteriori obiettivi in regular season, tuttavia la sfida è comunque sentitissima per i tifosi, a causa delle forte e storica rivalità con i biancoblù, e veniva attesa ugualmente con trepidazione visto l’ottimo momento di forma della Pallacanestro 2.015, reduce da 15 vittorie nelle ultime 16 partite.

Dal ritorno in A2 dei colori biancorossi con la nuova società, dopo alcuni tafferugli nel novembre 2016, di fatto ci sono sempre state limitazioni all’arrivo dei forlivesi in piazzale Azzarita. Non così all’andata, però, quando la tifoseria organizzata biancoblù ottenne 450 tagliandi per il derby del 18 dicembre. Dato l’esiguo numero di biglietti, solo 110, questi non vengono messi in vendita dalla società.